İlginizi Çekebilir

TAV İşletme Hizmetleri ile Kepler Club'dan misafir deneyimini geliştiren işbirliği
GÜNCELLEME - Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Deprem konutlarında açıklanan fiyatlar hak sahiplerini sevindirdi
Doğa Koleji öğrencileri First Lego League Challenge'tan ödüllerle döndü
Konyaaltı Belediyesi ‘LÖSEV İncileri Projesi’ kapsamında etkinlik düzenlendi
Kahramanmaraş inşaat ve yapı teknolojileri fuarı açıldı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki katlı metruk bina kontrollü yıkıldı
Antalya’da genç kadın ve çocuğu kombi gazından zehirlendi
Kadirli ilçesinde ramazan ayı öncesi fırınlarda denetim yapıldı
Burdur'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

Deprem konutlarında açıklanan fiyatlar hak sahiplerini sevindirdi

Deprem konutlarında açıklanan fiyatlar hak sahiplerini sevindirdi

Deprem konutlarında açıklanan fiyatlar hak sahiplerini sevindirdi

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan deprem konutlarının satış fiyatı ve ödeme koşulları, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Şanlıurfa, Kilis ve Kahramanmaraş'taki hak sahipleri tarafından olumlu karşılandı.

Şanlıurfa'da Eyyübiye Batıkent 7. Etap'ta yaşayan Mustafa Ergün, AA muhabirine, konutların yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bugün açıklanan konut fiyatlarının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Ergün, şöyle konuştu:

"Peşin ödeme de taksitli ödeme de çok güzel imkan. Bu konuda gerçekten devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Beş çocukla oturuyoruz. Kışın ısınma konusu olsun, su, elektrik birçok konuda gayet memnunuz. Benim bulunduğum yerde eksikler giderildi. Ama diğer konutlarda herhangi bir sıkıntı varsa yine gerekli işlemleri yapıyorlar. Büyüklerimize, valimize hepsine çok çok teşekkür ediyoruz."

Rıdvan Kılıç da evlerin çok güzel ve rahat olduğunu ifade ederek, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fiyatların çok uygun olduğunu dile getirdi.

Şehir merkezine göre evlerinin çok uygun olduğunu ifade eden Kılıç, "Açıklanana göre çok ucuz, daha da güzel olacak yani. Sabit olması, ondan sonra vatandaşa destek çıkılması çok güzel bir şey. Şehir merkezinde bu parayla ev alamıyorsun, hiçbir zaman da alamazsın." diye konuştu.

- Kahramanmaraş

Karacasu Mahallesi'nde yapılan deprem konutlarında oturan Esma Külek, depremde evinin yıkıldığını ve yeni evinde mutlu olduğunu belirterek, "Evlerin fiyatları açıklandı, çok memnun oldum. Herkesin dediği gibi olmadı. Benim için çok iyi bir şey. Herkes için umduğumuzdan daha iyi oldu, çok da memnun olduk. Evimiz çok iyi, dört dörtlük. Her şeyimiz süper." ifadesini kullandı.

Hak sahibi Veli Karaboğa ise depremde 6 çocuğunu kaybettiğini ifade ederek, "Ben 2 yıldan beri bu evde oturuyorum, sağ olsun, var olsun, çok memnunuz. Deprem taksitleri açıklandı, çok memnun kaldık. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Fiyatları duyunca çok sevindim. Yani sevinecek bir fiyat açıkladı, çok memnun kaldık. Biz bu fiyatı böyle ummuyorduk ama Cumhurbaşkanı'mız bize çok ucuz ev verdi." şeklinde konuştu.

- Kilis

Deveciler Mahallesi'nde yapılan konutlarda yaşayan Ali Çelik de depremde zor günler yaşadığını anlattı.

Depremin ardından evinin kısa sürede yapıldığını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Depremin ardından evlerimiz kısa sürede yapıldı ve bizlere teslim edildi. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ediyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı, daima yanımızda oldu. Cumhurbaşkanı'mızın sayesinde evlerimizde rahat rahat oturuyoruz. Evlerimizden çok memnunuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."



Yurt Dünya 11.02.2026 18:27:50 0
Anahtar Kelimeler: deprem konutlarında açıklanan fiyatlar hak sahiplerini sevindirdi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Bahçeli’nin Haberi Var mı Acaba?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Kardeşlik Alayları Yeniden Kuruluyor: 9 Şubat’ın Tarihi Kodları
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

TAV İşletme Hizmetleri ile Kepler Club'dan misafir deneyimini geliştiren işbirliği

2

GÜNCELLEME - Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişinin cansız bedenine ulaşıldı

3

Deprem konutlarında açıklanan fiyatlar hak sahiplerini sevindirdi

4

Doğa Koleji öğrencileri First Lego League Challenge'tan ödüllerle döndü

5

Konyaaltı Belediyesi ‘LÖSEV İncileri Projesi’ kapsamında etkinlik düzenlendi

6

Kahramanmaraş inşaat ve yapı teknolojileri fuarı açıldı

7

Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki katlı metruk bina kontrollü yıkıldı

8

Antalya’da genç kadın ve çocuğu kombi gazından zehirlendi

9

Kadirli ilçesinde ramazan ayı öncesi fırınlarda denetim yapıldı

10

Burdur'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi