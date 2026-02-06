İlginizi Çekebilir

Antakya Medeniyetler Korosu, depremin üçüncü yılında Hatay'da konser verdi
Hayat Holding "Hayat İyi Yaşam Merkezi"yle depremzedelere desteğini sürdürüyor
Burdur'da fuhuş operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Bakan Kurum, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:
Bakan Bayraktar, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Hatay'da gazetecilerle buluştu
Hatay merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı
Adana'da kamyonun çarptığı kişi öldü
Serik'te tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'da "Model Uçak Yapım" etkinliği düzenlendi

Depremde hayatını kaybeden öğretmen Adana'daki mezarı başında anıldı

Depremde hayatını kaybeden öğretmen Adana

Depremde hayatını kaybeden öğretmen Adana'daki mezarı başında anıldı

ADANA - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hayatını kaybeden öğretmen Furkan Sezen, Adana'nın Feke ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Sezen'in ölüm yıl dönümünde ailesi, meslektaşları ve öğrencileri, Asri Mezarlık'taki kabrin önünde bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim okuyan katılımcılar, dua etti.

Programın ardından Sezen'in ailesi, katılımcılara tatlı ikramında bulundu.

Öğretmen Furkan Sezen, 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşamını yitirmişti.



Yurt Dünya 6.02.2026 17:58:31 0
Anahtar Kelimeler: depremde hayatını kaybeden öğretmen adana'daki mezarı başında anıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Erdoğan geldi, müjde gelmedi
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

6 Şubat: Kalbimizde Hiç Dinmeyen O Sarsıntı
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Antakya Medeniyetler Korosu, depremin üçüncü yılında Hatay'da konser verdi

2

Hayat Holding "Hayat İyi Yaşam Merkezi"yle depremzedelere desteğini sürdürüyor

3

Burdur'da fuhuş operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

4

Bakan Kurum, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:

5

Bakan Bayraktar, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:

6

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Hatay'da gazetecilerle buluştu

7

Hatay merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

8

Adana'da kamyonun çarptığı kişi öldü

9

Serik'te tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

10

Antalya'da "Model Uçak Yapım" etkinliği düzenlendi