Depremde hayvanları ölen üniversite öğrencisi kadın, devlet desteğiyle besiciliği sürdürüyor

HATAY - LALE KÖKLÜ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ahırının çökmesi sonucu 32 küçükbaş hayvanı ölen Leyla Ülgü, devlet desteğiyle hayvanların sayısını iki katına çıkardı.

Kırıkhan ilçesinde hayvancılık yapan 28 yaşındaki iki çocuk annesi Ülgü'nün ahırı, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı.

Ahırındaki 32 koyun ve keçisinin tamamı telef olan Ülgü, Tarım ve Orman Bakanlığının afetzede üreticiler için verdiği desteğe başvurdu.

Ülgü'ye depremlerin hemen ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 32 küçükbaş hayvan hibe edildi.

Devlet desteğiyle faaliyetlerine devam eden Ülgü, beslenmesinden bakımına kadar her şeyiyle kendisinin ilgilendiği hayvanlarının sayısını 3 yılda 32'den 76'ya çıkarttı.

Aynı zamanda Kırıkhan Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü'nde öğrenci olan genç kadın, gününün büyük bölümünü iki evladının yanı sıra hayvanlarıyla geçiriyor.

Sabah ezanında meranın yolunu tutan Ülgü, hayvanlarını otlatıyor, kuzularından bazılarını biberonla besleyip, sağım işlemi gerçekleştiriyor.

- "Çok şükür sürümüzü iki katına çıkarttık"

Leyla Ülgü, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana hayvanlarla iç içe olduğunu söyledi.

Bu yüzden yaklaşık 4 yıl önce ilgisi ve bilgisi olan hayvancılıkla uğraşmaya karar verdiğini anlatan Ülgü, şöyle devam etti:

"Eşimle 'Ortamımız müsait, böyle bir yükün altına girsek altından kalkabilir miyiz?' diye konuştum. Eşime de bu durum cazip geldi, böyle bir atılımda bulunduk. 4 yıl önce bu işe girdim, 1 yıl sonra da deprem oldu. Kurduğumuz sistemi tam oturtmuşken deprem bizi birazcık maddi ve manevi olarak olumsuz etkiledi. Devletimiz sağ olsun bizi bunun altından da kaldırdı, zorda bırakmadı, kayıplarımızın ardından yeni hayvanlarımızı bize sağladı."

Ülgü, afetin ardından devlet desteği sayesinde yetiştiriciliğe devam ettiğini ve hayvan sayısını iki katına çıkardığını ifade etti.

Severek sürdürdüğü hayvancılığın yanı sıra üniversite eğitimine de devam ettiğini anlatan Ülgü, okuduğu bölümden kalan tek dersini de bir an önce verip diplomasını almak istediğini belirtti.

- "Herkesin kurduğu köy hayatı hayaline sahibim"

Ülgü, her insanın hangi mesleği yaparsa yapsın kendisini geliştirmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Eğitim sadece kendin için değil, insan yavrularını, çocuklarını da düşünmeli. Bugün çobana, çoban gözüyle bakmamak lazım. Neticede insan okuyup meslek sahibi olduğunda her sabah kalktığında oflayarak işe gittiğini de düşünmesi lazım. Ben sabah ezanı vakti kalkıyorum, bir gün olsun 'bugün yine mi hayvanların içine gittim, yine mi bunlarla uğraşıyorum' demiyorum, işimin bana kattığı en güzel yanı da o. Okuyup çalışmaktan hiçbir zaman yakınmadım, benim için en güzel mesleğin bu olduğunu düşünüyorum. Bugün sosyal medyada herkesin hayali bir köy ortamında hayat yaşamak, iki sebze dikip, kendi emeğine sahip olmak, ben bu hayale sahibim, bunu avantaja çevirmek benim için en güzel mutluluklardan biri."