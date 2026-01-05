İlginizi Çekebilir

Happy Place to Work'ten Türkiye Finans'a 4 sertifika
Depremde iş yeri yıkılan kadın girişimcinin yüzü yeni atölyeyle güldü
Hatay'da kuyumcudaki silahlı soygun güvenlik kamerasında
Yeni ultra derin deniz sondaj gemileri Çağrı Bey ve Yıldırım'da hazırlıklar sürüyor
Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürüldü
Etstur Hatıra Ormanları'nda ilk fidanlar toprakla buluşturuldu
Adana'da kask takarak girdiği apartmanın damındaki kuşları çalan zanlı kamerada
Hatay'da 2 katlı binanın damında çıkan yangın söndürüldü
GÜNCELLEME - Antalya'da depoda çıkan yangın kontrol altına alındı
Alanya'da makine deposunda çıkan yangın hasara neden oldu

Depremde iş yeri yıkılan kadın girişimcinin yüzü yeni atölyeyle güldü

Depremde iş yeri yıkılan kadın girişimcinin yüzü yeni atölyeyle güldü

Depremde iş yeri yıkılan kadın girişimcinin yüzü yeni atölyeyle güldü

HATAY - ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde promosyon ürün ve tabela tasarladığı iş yeri yıkılan 36 yaşındaki reklamcı Gülbahar Uzun, Ahi Evran Konteyner Sanayi Sitesi'nde tahsis edilen atölyede mesleğini sürdürme fırsatı buldu.

Bir çocuk annesi Uzun, Çay Mahallesi'nde bir tekstil atölyesinde yıllarca çalıştıktan sonra elde ettiği birikimiyle 2018'de aynı mahallede kendi işini kurdu.

Reklamcılık hizmeti verdiği kişiler için promosyon ürünler ve tabelalar tasarlayan Uzun'un bir apartmanın ilk iki katındaki işletmesi, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkıldı.

Uzun, yıllarca emek verdiği işletmesini kaybetmesi nedeniyle üzüntü yaşadı.

Çalışmaktan vazgeçmeyen depremzede girişimci, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kırşehir Valiliğince oluşturulan Ahi Evran Konteyner Sanayi Sitesi'nde tahsis edilen atölyede iş hayatına yeniden başladı.

Reklamcılığı sürdüren Uzun, tasarımdan imalata kadar birçok aşamada görev aldığı iş yerinde 5 kişiye istihdam sağlıyor.

- "Yavaş yavaş toparlamaya çalışıyoruz"

Gülbahar Uzun, AA muhabirine, depremler nedeniyle yaklaşık 4 milyon liralık zararının olduğunu söyledi.

İşini adım adım yeniden kurduğunu dile getiren Uzun, "Tabii her şeyimizi kaybedince, makinelerin olmayışıyla sıfırdan başladık. Yavaş yavaş toparlamaya çalışıyoruz. Makineleri almaya başladık." dedi.

Uzun, müşteri sayısını artırmayı hedeflediğini belirterek, "İleride hedefim gerçek anlamda işleri toparlayıp reklam alanında kullanılan yeni makineleri alıp birçok kişiye istihdam sağlamak. Üretimi fabrikasyona çevirip işleri daha da büyüterek insanlara ekmek kapısı kazandırmak istiyorum." diye konuştu.

Promosyon ürünlerin ve reklam tabelalarının hazırlanması gibi birçok işle meşgul olduğunu anlatan Uzun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tabela taşınması işlerinde pikap kullanıyorum. Özel aracım vardı, onu sattım. Bazen babam 'Kızım neden arabanı sattın?' diyor ama işim için şu an önemli olan bu çünkü işime daha çok yarıyor. Hayatımdan memnunum ve ayakta durmaya çalışıyorum."



Yurt Dünya 5.01.2026 13:51:10 0
Anahtar Kelimeler: depremde yeri yıkılan kadın girişimcinin yüzü yeni atölyeyle güldü

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Vali Yılmaz Çalışıyor, Biz İzliyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Happy Place to Work'ten Türkiye Finans'a 4 sertifika

2

Depremde iş yeri yıkılan kadın girişimcinin yüzü yeni atölyeyle güldü

3

Hatay'da kuyumcudaki silahlı soygun güvenlik kamerasında

4

Yeni ultra derin deniz sondaj gemileri Çağrı Bey ve Yıldırım'da hazırlıklar sürüyor

5

Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürüldü

6

Etstur Hatıra Ormanları'nda ilk fidanlar toprakla buluşturuldu

7

Adana'da kask takarak girdiği apartmanın damındaki kuşları çalan zanlı kamerada

8

Hatay'da 2 katlı binanın damında çıkan yangın söndürüldü

9

GÜNCELLEME - Antalya'da depoda çıkan yangın kontrol altına alındı

10

Alanya'da makine deposunda çıkan yangın hasara neden oldu