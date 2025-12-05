İlginizi Çekebilir

Depremlerden etkilenen Hatay'da yaptırılan anaokulu törenle açıldı

HATAY - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yaptırılan anaokulu düzenlenen törenle hizmete girdi.

Türkiye Yardım Sevenler Derneğince, Kuzeytepe Mahallesi'nde yaptırılan 4 derslikli Atatürk Anaokulu'nun açılışı, Vali Mustafa Masatlı, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ve derneğin başkanı Dilek Bayazıt'ın yanı sıra yardımseverlerin katılımıyla gerçekleşti.

Vali Masatlı, törende yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki depremden bu yana 212 yeni okulun açıldığını söyledi.

Aynı zamanda 927 okulun büyük onarımını, 145 okulun da güçlendirmesini yaptıklarını belirten Masatlı, "Bunların hepsini yaparken Hatay'ımızın afetle ilgili bir modeli olsun istedik, 'Afette Hatay Modeli' dedik çünkü bazı şehirlerimizde yapılanlarla bunların farklı olduğunu görürsünüz. Çok şükür bugün küllerimizden yeniden doğuyoruz." diye konuştu.

Vali Masatlı, yeni okulun hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Başkanı Bayazıt da okulun hayırlı olmasını diledi.

Okulun yapılmasına katkı sunan dernek üyelerine ve bağışçılara da teşekkür eden Bayazıt, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerde yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Konuşmaların ardından okulun açılış kurdelesini kesen katılımcılar daha sonra sınıfları gezdi.



5.12.2025
Anahtar Kelimeler: depremlerden etkilenen hatay'da yaptırılan anaokulu törenle açıldı

