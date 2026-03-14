Depremzede şef, Hatay mutfağını İzmir'de iftar sofralarına taşıyor

İZMİR - HAYDAR TOPRAKÇI - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da iş yeri yıkılan şef Gökçe Eker, İzmir'deki bir otelde yöresel lezzetleri iftar menüsünde müşterilere sunuyor.

Depremden 10 yıl önce Hatay'da açtığı restoranda kente özgü yemekler hazırlayıp satan 46 yaşındaki Eker'in hayalleri, depremde iş yerinin yıkılmasıyla yarım kaldı.

Afetin ardından bir süre daha Hatay'da çalışmaya devam eden Gökçe Eker, daha sonra İstanbul'da tıp fakültesinde okuyan kızının yanına taşınma kararı alarak yeni bir başlangıç yaptı.

İstanbul'da mesleğini sürdüren Eker, üç yıl önce İzmir'de ramazan ayında iftar menüsüne Hatay yemekleri eklemek isteyen bir otelden gelen teklif üzerine kente gelerek çalışmaya başladı.

Üç yıldır ramazan ayında Hatay'ın yöresel lezzetlerini iftar menüsünde müşterilerle buluşturan Eker, AA muhabirine, depremde 18 yakınını kaybettiğini ve iş yerinin yıkılmasıyla zor günler yaşadığını anlattı.

Yemek yapmayı çok sevdiğini belirten Eker, "Biz yemeğin kalbinde doğuyoruz. Bu konuda Hataylı olmak bir avantaj ama şehrimizi kaybettikten sonra hayat bizi savurdu. Sonra otelde çalışan bir şefin telefonuyla İzmir'e geldim ve Hatay yemeklerini sunma şansımız oldu." dedi.

- "Antakya'da olmayan bir sofrayı sunuyoruz"

Gökçe Eker, 3 yıldır her ramazan ayında otele gelerek Hatay yemeklerini yaptığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tatlımızdan tuzlumuza, yemeklerimizden biber salçamıza, künefemizden Antakya'da olmayan bir sofrayı biz burada İzmir halkına sunuyoruz. İlk başladığımızda '30-40 kişilik bir sunum yaparız.' diye konuşmuştuk ama çok şükür lobiye kadar taşan çok büyük bir ilgiyle karşılaştık. Herkes çok severek yedi ve beğendi, çok da sahip çıktı. Çok güzel dönüşler aldığımız bir ramazan geçiriyoruz. Mübarek ramazan ayında Hatay yemeklerini İzmir halkına sunmak çok güzel. Deprem öncesi biz çok mutlu bir şehirde yaşıyorduk. Biz o şehri bir gecede kaybettik, sevdiklerimizden ve ailemizden de kayıplarımız var. Hayatın bizi savurduğu yerde ramazan ayında İzmir'de bu sofraları açmak çok önemli ve kıymetli."

Kalbinin halen Hatay'da attığını vurgulayan Eker, herkesi Hatay'dan alışveriş yaparak oradaki esnafı desteklemeye davet etti.

Otelin mutfak şefi Murat Yıldız da depremin ardından yollarının Gökçe şefle kesiştiğini, amaçlarının oradaki insanlara bir nebze de olsa destek sağlamak olduğunu anlattı.

Hataylı üreticilerden ürün alarak desteklemeye devam edeceklerini bildiren Yıldız, "Kadınlardan ürettikleri ürünleri buraya çekip bir Hatay festivali yapmak istedik. Bunu da yapabilmenin en doğru yolu ramazanda yapmaktı. Bu yıl 3. yılımız ve bayağı iyi tepkiler alıyoruz. Her seferinde mutlu ayrılıyorlar. Hatay'ı buraya getirmeye çalıştık açıkçası." dedi.

- Müşteriler memnun

İftar için otele gelen Burhan Kesebir ise doğma büyüme İzmirli olduğunu, yıllar önce Hatay'a ticaret için gittiğinde kendisine ikram edilen yemeklerin tadını unutamadığını söyledi.

Otelde Hatay yemeklerinin iftar menüsüne eklendiğini duyunca arkadaşlarıyla geldiklerini dile getiren Kesebir, "Burada Hatay sofrası var denilince benim çok hoşuma gitti. Şimdi heyecanla bekliyorum, arkadaşlarımla birlikte Allah iftar yapmayı nasip edecek. Tekrar o güzel yemeklerden yemek nasip edecek." ifadelerini kullandı.