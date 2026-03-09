Devlet desteğiyle kurduğu imalathanede hemcinsleriyle çikolata üretiyor

İlginizi Çekebilir

ADANA - YAKUP SAĞLAM - Adana'da devlet desteğiyle kurduğu çikolata imalathanesinde 8 kadını istihdam eden 40 yaşındaki Meliha Bulut, satışa sunduğu lezzetlerle hem üretime katkı sağlıyor hem ağızları tatlandırıyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Bulut, 15 yıl gıda sektöründe çalıştı.

Bulut, edindiği tecrübeyi kendi iş yerinde değerlendirme hedefiyle 2021'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) başvurdu.

Kadın girişimcilere yönelik iş geliştirme desteğinden yararlanan Bulut, aynı yıl Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde çikolata imalathanesi kurdu.

İmalathanesinde 30 çeşit çikolata yapan Bulut, ürünlerini perakende ve toptan satmaya başladı.

Bulut, işini büyütmek için geçen yıl Dünya Bankası koordinatörlüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi'ne (SEECO) başvurdu.

Proje kapsamında verilen destek sayesinde yeni makine ve ekipmanlar alan Bulut, istihdam ettiği 8 kadınla hem üretime katkı sağlıyor hem ağızları tatlandırıyor.

- Ayda ortalama 1 ton çikolata üretiyorlar

Meliha Bulut, AA muhabirine, devlet desteğiyle kendi işini kurma hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Hedefine ulaşmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Bulut, "İşletme kurmamdaki en büyük amacım, çocukların katkı ve koruyucu madde olmadan çikolata tüketmesini sağlamak ve kadın istihdamını artırmaktı." dedi.

Bulut, farklı illerden sipariş aldıklarını, ayda ortalama 1 ton çikolata ürettiklerini anlattı.

Sektörde 6'ncı yıla girdiğini belirten Bulut, şöyle konuştu:

"Başlangıçta bireysel müşterilerimiz için üretim yapıyorduk, daha sonra Adana'daki işletmelerden gelen talep üzerine onların da üretimine destek olmaya başladık. Bu anlamda tabii ki desteğe ihtiyacımız vardı. ÇKA'nın SEECO Projesi kapsamında üretim bandımıza yeni makine ve ekipmanlar kazandırdık. Bu makine ve ekipmanlar daha fazla ve kusursuz üretim yapmamıza destek oldu."

- "İşletme açmak isteyen kadınlar için birçok proje var"

Bulut, çikolata çeşidini 30'dan 50'ye çıkarmak istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kadın dayanışmasını ve istihdamını destekleyen biri olarak, Türkiye'deki kadın işletmecilerin sayısının artmasını gönülden istiyorum. İşletme açmak isteyen kadınlar için birçok proje var. Bunları kesinlikle araştırmalarını ve faydalanmalarını isterim. Ben de öyle başladım. Önce kendilerine güvenmelerini ve kadın istihdamına dayalı çalışmalar yapmalarını tavsiye ederim."



