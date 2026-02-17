Devlet desteğiyle mobilya atölyesi kuran kadın girişimci işini büyütmenin hayalini kuruyor

ANTALYA - MUSTAFA KURT - Antalya'nın Alanya ilçesinde devletten aldığı hibe krediyle mobilya atölyesi kuran kadın girişimci, kullandığı programla tasarladığı ürünlerin makineyle kesimini yaparak sektörün önemli bir ihtiyacını gideriyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyon Bölümündeki eğitiminin ardından mobilya sektörünün üretim kısmında çalışmaya başlayan Keziban Akşit Şimşek, yaklaşık 5 yıl önce kendi iş yerini açmaya karar verdi.

Başvurduğu Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) hibe kredi desteği almaya hak kazanan Şimşek, Oba Mahallesi Fidanlık Caddesi'nde açtığı atölyede kendi işini yapmaya başladı.

Bir süre sonra eşinin de yanında çalışmaya başlamasıyla hedeflerini büyüten Şimşek, yeni makineler alarak sektörde daha fazla söz sahibi olmak istiyor.

- "Ürünleri atölyede en son aşamasına kadar getiriyoruz"

Keziban Akşit Şimşek, AA muhabirine, makine programı ve mobilya sektöründe yaklaşık 20 yıl çalıştığını söyledi.

Hem teorik hem de uygulama olması nedeniyle işini sevdiğini dile getiren Şimşek, "Kadınların çok tercih etmediği bir sektör. Çalıştığımız yerlerde kadın olduğumuz için yadırganıyorduk. Ancak alıştılar, ben de alıştım. Artık zorlanmıyorum." dedi.

Bir süre sonra kendi iş yerini açma fikri oluştuğunu belirten Şimşek, ancak yaptığı birikimin yeterli olmadığını kaydetti.

Şimşek, kendi işinin patronu olmak için KOSGEB'e başvurduğunu ifade ederek, "Önce KOSGEB'den geleneksel girişimci belgelerini aldım. Yarısı hibe desteğiyle atölyemdeki ana unsur olan makineyi satın aldım. Sıfırdan gelen ürünleri bu atölyede en son aşamasına kadar getiriyoruz." diye konuştu.

- "Bu atölyedeki makineler her mobilyacıda yok"

Eğitimini aldığı ve ardından çalıştığı bir sektörden geldiği için atölyeyi yönetmenin kendisi için zor olmadığını aktaran Şimşek, üretmeyi sevdiğini vurguladı.

Şimşek, atölyede Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait motifler ile 3 boyutlu tasarım çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Bu atölyedeki makineler her mobilyacıda yok. Mobilya üreticileri bana ne istediklerini söylüyor, ben de tasarlıyor, çiziyor ve ardından malzemeyi işleyip ürünün teslimini yapıyoruz." dedi.

Belirli bir müşteri potansiyeline sahip olduklarını kaydeden Şimşek, yeni yatırımlar yaparak işini daha da büyütmek istediğini ifade etti.