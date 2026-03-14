Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı. Yaralı, ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Türkmen Beldesi Büyüktüysüz mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinde meydana geldi. OSB istikametine seyir halinde olan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kamyon içerisinde sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.