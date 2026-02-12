Devrim Erbil'in sanat yolculuğu beyaz perdeye taşınıyor

İSTANBUL - Çağdaş Türk resim sanatının önde gelen temsilcilerinden Devrim Erbil'in sanat yolculuğunu anlatan "Devrim Erbil: Gökyüzü Öyle Maviydi Ki" filmi izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

SM Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Durmuş Akbulut'un yazıp yönettiği film, sanatçının hayatını sadece bir biyografi olarak değil, anılar ve duygularla örülü özgün bir sinema diliyle ele alıyor.



Uygulayıcı yapımcılığını SM Sanat'ın, yapımcılığını Picus Film'in üstlendiği yapım, Türk sinema tarihinin kurmacaya dayalı ilk uzun metrajlı ressam filmi olma özelliğini taşıyor.



Erbil'in çocukluk, gençlik ve yetişkinlik dönemlerinden izler taşıyan yarı biyografik bir anlatı sunan film, sanatçının atölyesine gelen bir telefonla başlayan ve çocukluğunun geçtiği Balıkesir'e uzanan içsel bir yolculuğa odaklanıyor.



Çekimleri Balıkesir, İstanbul, Bodrum ve Kıyıköy'de gerçekleştirilen yapımda, Erbil'in resimlerindeki kuşbakışı perspektifi ve ritmik çizgiler, sinematografik bir dille yansıtılıyor.



İstanbul'da yapılacak gala gösteriminin ardından film, sanatçının hayatında önemli yer tutan Balıkesir ve Bodrum'daki özel gösterimlerle izleyiciyle buluşacak.



Yapımın vizyon ve festival sürecinin yaklaşık iki yıllık bir takvimde ilerlemesi, ardından televizyon ve dijital platformlarda gösterilmesi hedefleniyor. Filmin uluslararası satışları için de yabancı dağıtım firmalarıyla görüşmeler sürüyor.



- "Türk sineması açısından bir milat niteliği taşıyor"



Açıklamada görüşlerine yer verilen SM Sanat Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Oğuz, eserin sadece bir biyografi çalışması olmadığını, Türk sinema tarihinde bir ressamın dünyasına kurmaca diliyle yaklaşan ilk uzun metrajlı yapım olması bakımından bir milat niteliği taşıdığını vurguladı.



Türkiye'nin kültürel belleğinde derin izler bırakan usta isimlerin mirasını, çağdaş anlatılarla yeni nesillere aktarmayı en önemli sorumlulukları olarak gördüklerini aktaran Oğuz, şunları kaydetti:

"Bu filmle, resmin durağan estetiğini sinemanın dinamizmiyle harmanlayarak izleyiciye alışılmışın dışında, çok katmanlı bir deneyim sunmayı hedefledik. Devrim Erbil'in çizgilerindeki ritmi ve doğa tutkusunu beyaz perdeye taşımak, ülkemizin kültür sanat ekosistemine sürdürülebilir bir değer katma vizyonumuzun en somut ve heyecan verici adımlarından biri. İnanıyoruz ki bu yapım, sanatın farklı disiplinlerinin bir araya geldiğinde ne kadar güçlü bir dil oluşturabileceğini bir kez daha kanıtlayacak."

