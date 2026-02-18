Dinçerler Group'tan 3 yılda 100 milyon dolarlık yatırımla 1000 mağazaya ulaşma hedefi

İSTANBUL - Dinçerler Group, iştiraklerini tek bir kurumsal çatı altında toplayarak gelecek 3 yıl içinde 100 milyon dolarlık yatırım yapacağını ve 1000 mağazalık bir ağa ulaşmayı hedeflediğini duyurdu.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, 25 ülkeye kahve üretimi gerçekleştiren Dinçerler Group, tüm iştiraklerini tek bir kurumsal çatı altında topladı. Grup, yeni markası BlueBean ile perakende pazarına adım atmayı planlıyor.



Gloria Jean's Coffees ile 2012'de başlayan yolculuğunda bugün 4 marka, kavurma tesisi, merkez mutfak ve 1500 çalışana ulaşan entegre bir ekosistem haline getiren grup, büyümesini son 3 yılda 25 milyon dolarlık üretim, lojistik ve teknoloji yatırımlarıyla destekledi.

Grubun amiral gemisi Gloria Jean's Coffees, Türkiye'de 50'den fazla şehirde 240 şubeye ulaşarak, markanın 30 ülkeyi kapsayan küresel ağındaki en büyük oyuncu konumuna yükseldi. Geçen yıl ulaştığı 36 milyon bardaklık satış hacmiyle pazardaki konumunu güçlendirdi.

New York'un ikonik markası Magnolia Bakery ile de sürdüren grup, Türkiye'de 10'a ulaşan mağaza sayısını 2027'de ikiye katlamayı ve markayı buradan yurt dışı pazarlara açmayı hedefliyor.

SuperCoff, grubun küresel vizyonunun bayrak taşıyıcısı olarak konumlanıyor. Berlin’in kozmopolit merkezi Mitte'de açılan iki şubenin ardından kısa sürede yoğun franchise talebi alan marka, 3 yıl içinde Avrupa genelinde 50 şubeye ulaşmayı planlıyor.

Dinçerler Group ekosisteminin endüstriyel kalbi olan Dinçerler Roastery, yıllık 3 bin ton kahve işleme kapasitesi hedefiyle, hem grubun tüm markalarına ait mağazaların hem de Gloria Jean's'in dünya genelindeki 25 ülkesinin kahve tedarikini doğrudan sağlıyor.

Üretim gücünü 1500 metrekarelik son teknoloji merkezi mutfağı ve lojistik ağıyla destekleyen grup, tarladan bardağa tüm süreci kendi denetiminde tutuyor.

- Yeni kahve markasıyla perakende kanallara girecek

Grup, üretim gücünü ve kahve uzmanlığını yeni markası BlueBean ile profesyonel kanal çözümlerine ve perakende pazarına taşıyor. Yüzde 100 Arabica çekirdekleriyle nitelikli kahve deneyimini dijital kanallar ve küresel pazaryerleri üzerinden doğrudan evlere ve işletmelere ulaştırmayı hedefleyen marka, grubun B2B alanındaki agresif büyüme stratejisinin de temsilcisi konumunda yer alıyor.

- "Tüm iştiraklerimizi tek bir kurumsal şemsiye altında topladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dinçerler Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Dinçerler, dünya devi markaların temsilcisi olmanın yanı sıra, bu devlerin arkasındaki asıl gücü, kurdukları entegre ekosistemi Dinçerler Group çatısı altında bir araya getirdiklerini belirtti.

Dinçerler, 23 yaşında bir girişimci olarak Türkiye'nin potansiyeline olan inancıyla attığı adımın bugün dev bir ekosisteme evrildiğini aktararak, "Temsilcisi olduğumuz dünya markalarının yanına kendi kurduğumuz SuperCoff gibi markaları da ekleyerek tüm iştiraklerimizi tek bir kurumsal şemsiye altında topladık. Bu yeni yapılanmayla büyümek için çok daha güçlü ve vizyoner bir temel oluşturduk." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin operasyonel mükemmeliyette ulaştığı noktaya dikkati çeken Dinçerler, dünyadaki en büyük Gloria Jean's pazarı olmaları ve Magnolia Bakery'nin ABD dışındaki en başarılı temsilciliğini yürütmeleri, kurdukları sistemin global başarısının en somut kanıtı olduğuna işaret etti.

Dinçerler, SuperCoff'un bir kahve zinciri olmanın ötesinde, müzikten tasarıma kadar gençliğin ritmini yakalayan bir "üçüncü mekan" niteliği taşıdığını belirterek, "Berlin'deki laboratuvar sürecimizin ardından bir sonraki durağımız Londra olacak." duyurusunu yaptı.

- "Geleceğin ticaretini bugünden kurguluyoruz"

Dijitalleşmenin stratejik önemine değinen Dinçerler, "Geleceğin ticaretini bugünden kurguluyoruz. Satışlarımızın yüzde 30’unu mobil kanallardan yönetmeyi hedefleyen kapsamlı bir dijital dönüşümün tam merkezindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dinçerler, BlueBean'in dijital ticaret vizyonuna vurgu yaparak, Roastery tesislerindeki endüstriyel güçlerini BlueBean ile dijitalin hızıyla birleştirdiklerini aktardı.

Dinçerler, 2026 yılını küresel ve yerel ekonomideki dengelenme sürecine paralel bir "hazırlık yılı" olarak gördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki üç yıl içerisinde toplam 100 milyon dolar yatırım yapmayı ve bu süreçte fast-food sektörüne de girerek tüketicileri yeni nesil bir deneyimle tanıştırmayı hedefliyoruz. 2029 vizyonumuz doğrultusunda tüm operasyonumuzda toplam 1000 mağazaya ve en az 6 güçlü markaya sahip dev bir ekosistem olmayı amaçlıyoruz. Dinçerler Group olarak üretimimizle, teknolojimizle ve vizyonumuzla Türkiye'den dünyaya uzanan bir yaşam stili ekosistemi inşa etmeye, girişimci ruhumuzu küresel bir kurumsal akılla birleştirerek sınırları aşmaya devam edeceğiz."