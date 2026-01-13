İlginizi Çekebilir

TÜSEDAD'dan TARSİM'e ziyaret
Antalya'da komşusunu elektrikli düzenek kurarak öldürmeye çalıştığı öne sürülen sanığa 13 yıl hapis
Metro Türkiye'de üst düzey atama
Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'dan Anamur Gazeteciler Cemiyetine ziyaret
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı
Osmaniye’de jandarma son bir haftada 88 şüpheliyi yakaladı
Doç. Dr. Hakan Hakkoymaz, Osmaniye’de Başhekimlik görevine başladı
Kahramanmaraş'ta bir binanın istinat duvarı çöktü
Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle çatısı çöken besi ahırında 18 büyükbaş telef oldu
Mersin'de akarsuya düşen otomobilin sürücüsü kurtarıldı

Doç. Dr. Hakan Hakkoymaz, Osmaniye’de Başhekimlik görevine başladı

Doç. Dr. Hakan Hakkoymaz, Osmaniye’de Başhekimlik görevine başladı

Doç. Dr. Hakan Hakkoymaz, Osmaniye’de Başhekimlik görevine başladı

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine Doç. Dr. Hakan Hakkoymaz atandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan atamanın ardından Doç. Dr. Hakkoymaz görevine resmen başladı.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmakta olan Doç. Dr. Hakan Hakkoymaz, yeni görevi dolayısıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik görevine bugün itibarıyla Bismillah diyerek başladık. Doğup büyüdüğüm bu topraklara, aşını ekmeğini yediğim güzel memleketimin kadirşinas insanlarına vefa borcumu ödemek noktasında her daim bizlere güvenip yolumuzu aydınlatan değerli büyüklerimize teşekkür ederim. Allah; vatana, millete ve hemşehrilerimize ‘Liyakat, Hakkaniyet ve Adalet’ şiarıyla, O’nun rızasını ve gönüller kazanacak nice güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin inşallah.” Doç. Dr. Hakan Hakkoymaz, ilk görev gününde hastanede tedavi gören hastalar ve hasta yakınları ile personeli ziyaret etti. 



Bölgeden 13.01.2026 09:46:00 0
Anahtar Kelimeler: . . Hakan Hakkoymaz Osmaniye’ Başhekimlik görevine başladı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Doğru Bir Tanedir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

TÜSEDAD'dan TARSİM'e ziyaret

2

Antalya'da komşusunu elektrikli düzenek kurarak öldürmeye çalıştığı öne sürülen sanığa 13 yıl hapis

3

Metro Türkiye'de üst düzey atama

4

Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'dan Anamur Gazeteciler Cemiyetine ziyaret

5

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

6

Osmaniye’de jandarma son bir haftada 88 şüpheliyi yakaladı

7

Doç. Dr. Hakan Hakkoymaz, Osmaniye’de Başhekimlik görevine başladı

8

Kahramanmaraş'ta bir binanın istinat duvarı çöktü

9

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle çatısı çöken besi ahırında 18 büyükbaş telef oldu

10

Mersin'de akarsuya düşen otomobilin sürücüsü kurtarıldı