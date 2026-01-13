Doç. Dr. Hakan Hakkoymaz, Osmaniye’de Başhekimlik görevine başladı

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine Doç. Dr. Hakan Hakkoymaz atandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan atamanın ardından Doç. Dr. Hakkoymaz görevine resmen başladı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmakta olan Doç. Dr. Hakan Hakkoymaz, yeni görevi dolayısıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik görevine bugün itibarıyla Bismillah diyerek başladık. Doğup büyüdüğüm bu topraklara, aşını ekmeğini yediğim güzel memleketimin kadirşinas insanlarına vefa borcumu ödemek noktasında her daim bizlere güvenip yolumuzu aydınlatan değerli büyüklerimize teşekkür ederim. Allah; vatana, millete ve hemşehrilerimize ‘Liyakat, Hakkaniyet ve Adalet’ şiarıyla, O’nun rızasını ve gönüller kazanacak nice güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin inşallah.” Doç. Dr. Hakan Hakkoymaz, ilk görev gününde hastanede tedavi gören hastalar ve hasta yakınları ile personeli ziyaret etti.