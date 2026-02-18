Doğa Koleji Türkiye İtibar Endeksi'nde birinci oldu

İSTANBUL - Doğa Koleji, Türkiye İtibar Endeksi araştırmasında "Türkiye'nin En İtibarlı Özel Okul Markası" seçildi.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koleji, Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 15. kez yayımlanan araştırmada 4. kez zirvede yer alırken, özel eğitim kurumları arasında da ilk sıraya yerleşti.

Kamuoyu güveni, kalite algısı, sürdürülebilirlik performansı ve toplumsal katkı gücünün ölçüldüğü araştırmada öne çıkan kolej, 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 42 Türkiye birincisi çıkardı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ise öğrencilerin yüzde 97,82'si üniversitelere yerleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Genel Müdürü Selim Genç, Türkiye'nin en itibarlı özel okulu olarak gösterilmenin, kendileri için sürdürülebilir güvenin göstergesi olduğunu belirtti.

Genç, 15 yıldır yayımlanan araştırmada 4'üncü kez zirvede yer almanın, eğitim modellerinin istikrarını ve kurumsal gücünü ortaya koyduğunu vurgulayarak, "LGS’de 42 Türkiye birinciliği ve YKS'de yüzde 97,82’lik yerleşme oranı, bu güvenin tesadüf olmadığını açıkça gösteriyor. Doğa Koleji, yalnızca akademik başarıda değil, güven ve kurumsal itibarda da sektörün referans markası." ifadelerini kullandı.



Genç, eğitimde kaliteyi sürdürülebilir kılma hedefi doğrultusunda yatırımlarının ve akademik gelişim çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.











