Doğum yapmakta zorlanan kedi, yavrularına sezaryenle kavuştu

ADANA - Adana'da zorlandığı doğum sırasında 2 yavrusunu kaybeden kedi, sahibi tarafından götürüldüğü veterinerde sezaryen yöntemiyle diğer 3 yavrusunu dünyaya getirdi.

Tekir cinsi kedisi Boncuk'un doğum sürecinde sıkıntı yaşadığını fark eden Emine Büyükkoç, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki veteriner kliniğine başvurdu.

Veteriner hekimler İsmail Serdar Sayar ve Gurbet Metin tarafından yapılan kontrolde, 2 yavrusunu kaybeden kedinin sağlık durumunun riske girdiği belirlendi.

Ameliyathaneye alınan kedi, sezaryen yöntemiyle diğer 3 yavrusuna kavuştu.

Doğumun ardından bir süre gözetim altında tutulan kedi ve yavruları, taburcu edilip sahibiyle buluşturuldu.

- "Anne kedinin kanalı dar olduğu için normal doğumu yapamadı"

Veteriner hekim Gurbet Metin, AA muhabirine, kedilerin uzun süren ve ilerlemeyen doğumlarında vakit kaybedilmeden kliniklere başvurulması gerektiğini söyledi.

Kedi ve yavrularının sağlığını düşünüp sezaryen kararı aldıklarını dile getiren Metin, şöyle konuştu:

"Kedilerde sezaryen hayat kurtarıcı olabiliyor. Aksi takdirde yavrular anneyi zehirler. Anne kedinin kanalı dar olduğu için normal doğumu yapamadı. Kanalı dar olan kedileri sezaryene almak lazım çünkü kedi yavruları kanalda sıkışır. Ameliyat başarılı geçti ve sonrasında anne kedi yemeye, içmeye başladı. Şu an sağlığı iyi."

Emine Büyükkoç da kedisinin doğum yapmasını heyecanla beklediğini ifade ederek, "Kedimi sezaryene aldılar. Ameliyatı başarılı geçti ve 3 yavrusu sağ, çok iyiler. Onlar gibi ben de mutluyum." dedi.​​​​​​​



