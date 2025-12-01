Doktor kontrolünde kullanılmayan obezite ilaçları sağlığı tehdit ediyor

ANTALYA - AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayhan Hilmi Çekin, obezite ilaçlarının safra taşı oluşumu, nadir de olsa pankreas iltihabı ve kontrolsüz hızlı zayıflamaya bağlı kas kayıpları gibi problemlere neden olduğunu belirterek, bu ilaçların doktor gözetiminde kullanılması gerektiği uyarısında bulundu.

Çekin, Antalya'daki bir otelde düzenlenen 42. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi'nde AA muhabirine, kongrelerin amacının 1 yıl boyunca toplanan bilimsel verilerin hekimler arasında paylaşımı olduğunu söyledi.

Kongrede önemli bilgilerin paylaşıldığını, konsensüs kararlarının çıktığını ve ön plana çıkan bilgilerin değerlendirildiğini anlatan Çekin, "Kongreler, hekimlerin kendilerini yenileme ve bilgiye ulaşması açısından önemlidir. Kongremizde yabancı konukların da olduğu, oldukça bilimsel, aktif, birçok konunun konuşulduğu oturumlar yapıldı. Dolu dolu geçen, bilimsel içeriği güçlü bir kongre oldu." dedi.

Prof. Dr. Çekin, kongrede bazı konuların ön plana çıktığını, bunlardan en önemlisinin dünyada ve Türkiye'de de gündemde olan obezite olduğunu dile getirdi.

Obezitenin önemli bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayan Çekin, "Türkiye, Avrupa'da en yüksek obezite artış hızına ve en çok obez hastaya sahip ülkelerin başında geliyor. Gündemde olan yeni ilaçlar var. Kullanımları biraz bireysel olan ve hekime danışmadan alınabilen ilaçlar da var. Bunlar etkili ve güçlü ilaçlar." diye konuştu.

Obezite ilaçlarının doktor kontrolünde kullanıldığında yan etkileri açısından güvenilir olduğuna işaret eden Çekin, şunları kaydetti:

"Ama aynı zamanda hekimler tarafından takip edilmesi, hastaların bilgilendirilmesi gereken ilaçlar. Özellikle yan etkileri gastroenterolojiyi çok ilgilendirdiği için biz gastroenterologlar da bu işin içindeyiz. Hastalar ilaçlara ya da hızlı kilo vermeye bağlı problem yaşayabiliyor. Nedir bu problemler? Safra taşı oluşumu olabilir. Çünkü bunlar sindirim sistemini yavaşlatan ilaçlar. Bazen çok nadir de olsa pankreas iltihabı olabilir. Doktor kontrolünde olmadan hızlı zayıflamaya bağlı kas kayıpları gibi problemler olabilir. Hastaların bunları yaşamadan biz hekimlere başvurmalarını, ilaçları hekim kontrolünde kullanmalarını tavsiye ediyoruz."