Dokumapark'ta çocuklar hem eğlendi hem portakal topladı

ANTALYA - Kepez Belediyesi tarafından Dokumapark'ta öğrenciler için doğayla iç içe etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Destek Eğitim Kursları'nda eğitim gören öğrenciler, öğretmenleriyle portakal bahçesinde doğayla iç içe zaman geçirerek dalından taze meyve topladı.



Etkinliğin ardından Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Dokumapark'taki portakalları toplayarak ilçe halkıyla paylaştı.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, çocukları doğayla buluşturmak için bu tür etkinlikler düzenlediklerini belirtti.



Çocukluğunun doğanın içinde geçtiğini aktaran Kocagöz, "Bir meyveyi dalından koparıp yemek ise bambaşka bir mutluluktur. Biz de çocuklarımızın bu güzel duyguları tatmasını, bizim yaşadığımız o doğayla iç içe yaşamanın mutluluğunu yaşamalarını istedik." ifadesini kullandı.



