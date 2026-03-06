"Dolap" platformu satıcılarının yarıdan fazlasını kadınlar oluşturuyor

İSTANBUL - İkinci el alışveriş platformu Dolap üzerinden ürünlerini satan kadınların yüzde 41'i, bu faaliyeti gelir kaynağı olarak görüyor.

Dolap'tan yapılan açıklamaya göre, döngüsel ekonomi ile dijitalleşmeyi birleştiren platformda 1 milyon 250 bini aşkın kişi ikinci el ürün satışı gerçekleştirirken, satıcıların yarıdan fazlasını kadınlar oluşturuyor.



Dolap'ın kullanıcı davranışlarına yönelik platform verilerinden yararlanarak gerçekleştirdiği araştırmaya göre, kadın kullanıcıların yüzde 41'i platformdaki satışlardan elde ettikleri kazancı başlıca gelir kaynağı olarak belirtiyor. Kullanıcılar, kullanmadıkları ürünleri satarak ev bütçesine katkı sağlarken, ürünlerin yeniden dolaşıma kazandırılmasıyla tasarruf ve sürdürülebilir tüketim kültürünü destekliyor.

Platformda ikinci el ürün satan kadınların yaş aralığı 18 ila 65 üzeri arasında değişiyor. Uygulamada en çok satış yapılan kategori "Kadın Giyim" olarak öne çıkarken, bu alanda en çok tercih edilen ürün grupları pantolon, gömlek, günlük elbise, bluz ve spor ayakkabı oldu.



En çok satıcının kayıtlı olduğu ve en fazla siparişin verildiği şehirler arasında İstanbul ilk sırada yer aldı. Alış ve satışlarda İstanbul'u Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti.



Platformun "Giy, Sat, Bağışla" yaklaşımıyla kullanıcılar, satış gelirlerinden sivil toplum kuruluşlarına bağış yapma imkanı da buluyor.



Dolap, daha önce depremden etkilenen kadınlara yönelik "Hayallerime Giden Yol" programını da hayata geçirmişti. Program kapsamında kadınlara satış ve dijital mağazacılık eğitimleri verilerek, sürdürülebilir gelir elde etmeleri desteklenmişti.

- "Kadınlar öncü rol üstleniyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dolap Kurucusu Hande İzmirlioğlu, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını desteklemenin, Dolap'ın öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Dolap'taki kadın kullanıcılarının, ikinci el alışveriş ve ürünlerin yeniden dolaşıma kazandırılmasında öncü rol üstlendiğini vurgulayan İzmirlioğlu, şunları kaydetti:



"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kullanıcılarımızla dayanışmayı büyütmeyi hedefliyoruz. Dolap olarak, daha fazla kadının ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi için Kadın Emeğini Destekleme Vakfına (KEDV) bağışta bulunuyoruz. Kullanıcılarımızı da el emeği üretim yapan bireysel kadın satıcılarımızın ürünlerinden alışveriş yapmaya ve Kadınlar Günü'nde KEDV'e destek vermeye çağırıyoruz."

