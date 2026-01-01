Dörtyol ilçesinde sabah namazının ardından Filistinliler için dua edildi

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sabah namazının ardından İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.
Dörtyol Müftülüğünce Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen "Ailece Camide Milletçe Duadayız" programına katılanlar, sabah namazını kıldı.
Namazın ardından İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için dua okundu.
İlçe Müftüsü Kazım Ural, yılın ilk gününde düzenlenen programın manevi birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirterek, vatandaşlara teşekkür etti.
Etkinlik sonunda katılımcılara çorba ikram edildi.