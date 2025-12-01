Dörtyol İlçesinin Hayırsever İş İnsanı  Yılın Kanaat Önderi: Şeyhdavut Gerkes

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde çeşitli yatırımları ve işletmeleri bulunan, içinde bulunduğu topluma yapmış olduğu hizmetler ve insanlara yapmış olduğu yardımlarla takdir kazanan iş insanı Şeyhdavut Gerkes, Hatay Yılın Enleri – 2025 projemizde “Yılın Kanaat Önderi” onuruna layık görüldü.

Davut Petrol adlı işletmenin sahibi olan Gerkes, çeşitli sosyal yardım ve hayır faaliyetleriyle tanınıyor. İhtiyaç sahiplerine, engellilere ve dar gelirli ailelere yardım eli uzatıyor.

Engelli vatandaşlar için yüzlerce tekerlekli sandalye ya da “engelli araç” olarak bahsedilen ihtiyaçları dağıtarak gönülleri kazanmış, insanların hayır dualarını almıştır.

Tüm aylarda özellikle Ramazan ayında iftar, gıda kolisi, erzak dağıtımı; dar gelirli ailelere destek; pandemi döneminde ve sonrasında yardım kampanyaları yürütmüştür. Pandemide kolonya, maske ve evlere ekmek dağıtıldı. Yangın zamanında mazot desteği verildi.

Depremde öğlen ve akşam günlük 10 bin kişilik depremzede insanlara yemek ikram edildi, Ayrıca Şehitler adına 16 bin bayrak hazırlatılarak vatandaşlara dağıtıldı

Husumetli insanları barıştırarak sulh sağlaması ile bölge halkı tarafından “Kanaat önderi” ve “Gönül insanı bir hayırsever” olarak değerlendirilen Şeyhdavut Gerkes, her ortamda sözü dinlenilen ve tavsiyeleri uygulanan bir insan konumunda.

ŞEYHDAVUT GERKES KİMDİR?

1970 yılında Mardin’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Mardin merkezde tamamlamasının ardından genç yaşta iş hayatına atıldı.

Mardin ilinde başlayan ticaret, 1998 yılında Hatay Dörtyol’da da devam etti. Hem Mardin’de hem de Hatay’da dürüst esnaf olarak ticaret yapan Gerkes, bünyesinde çok sayıda kişiye istihdam sağlayan başarılı bir iş adamı.

Allah’ın verdiği nimetlerin vergisini insanlarla paylaşmayı tercih eden düşünce yapısıyla samimi bir motivasyonla, ideolojik, siyasi aidiyet gözetmeden halkla dayanışmayı önemsediğini göstermiştir.

Aynı zamanda spora da ilgi duyan, Mardinspor ile ilgili desteklerini esirgemeyen Şeyhdavut Gerkes, evli ve iki çocuk babasıdır.