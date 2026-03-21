İlginizi Çekebilir

Mersin-Antalya kara yolunda heyelan meydana geldi
Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor maçının ardından
Mersin'deki Berdan Baraj Gölü'nde su seviyesi yükseldi
Adana'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Futbol: Trendyol 1. Lig
Jandarma Side Antik Kenti'nde esnaf ve misafirlerin bayramını kutladı
Adana'da trafik kazasında ölen kadının cenazesi Kahramanmaraş'ta defnedildi
Mersin'de dolu ve fırtına tarım alanlarına zarar verdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay Samandağ'da bayramlaşma programına katıldı
AK Parti Adana İl Başkanı Dağlı'nın annesinin cenazesi defnedildi

Down sendromlu çocuklar, Mersin Spor'un oyuncularıyla basketbol oynadı

Down sendromlu çocuklar, Mersin Spor'un oyuncularıyla basketbol oynadı

MERSİN - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor'un antrenmanına down sendromlu çocuklar, konuk oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Engelliler Şube Müdürlüğünce Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Mersin Spor'un antrenmanına misafir olan çocuklar, basketbolcularla tanışıp sohbet etti.

Ailelerin de katıldığı etkinlikte basketbol oynayan çocuklar, keyifli anlar yaşadı.

Mersin Spor oyuncularından Efe Ergi Tırpancı, etkinliğinin keyifli geçtiğini belirterek "Bizim için çok eğlenceliydi. İyi ki geldiler, bizi ziyaret ettiler. Onların sevgisi ve gücü gerçekten bizlere farklı hissettiriyor. Biz de en ufak şekilde sevgimizi, arkadaşlığımızı ve sporun birleştirici gücünü onlara yansıtabildiysek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Kuzey Livaneli de down sendromlu çocuklarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Basketbol oynayan down sendromlu çocuklar da yaşadıkları sevinci ifade etti.



YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

Ramazan Bayramına girerken

Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

6 Şubat Depreminin 3. Yılında Şehirlerimizdeki Değişim
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çok Okuyan mı, Çok Gezen mi Bilir?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Değişim ve Konformizm

İlginizi Çekebilir

1

Mersin-Antalya kara yolunda heyelan meydana geldi

2

Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor maçının ardından

3

Mersin'deki Berdan Baraj Gölü'nde su seviyesi yükseldi

4

Adana'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

5

Futbol: Trendyol 1. Lig

6

Jandarma Side Antik Kenti'nde esnaf ve misafirlerin bayramını kutladı

7

Adana'da trafik kazasında ölen kadının cenazesi Kahramanmaraş'ta defnedildi

8

Mersin'de dolu ve fırtına tarım alanlarına zarar verdi

9

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay Samandağ'da bayramlaşma programına katıldı

10

AK Parti Adana İl Başkanı Dağlı'nın annesinin cenazesi defnedildi