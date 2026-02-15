Düziçi’nde iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı Beldesi Karacaören Mahallesi’nde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.45 sularında Çamiçi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesi ile ambulans ve itfaiye çalışmalarının yer aldığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.