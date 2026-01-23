İlginizi Çekebilir

Burdur'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı
Düziçi’nde şiddetli rüzgar ağaç devirdi, işyerleri zarar gördü
Şehit aileleri ve gaziler Osmaniye’de bir araya geldi
Hasanbeyli’de emniyet mensupları kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 61 mahalleye ulaşım sağlanamıyor
Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde ev ve seraları su bastı
Ford Otosan Yeniköy Fabrikası Global Lighthouse Network listesine girdi
Kemer'de altyapı çalışmaları sürüyor

Düziçi’nde şiddetli rüzgar ağaç devirdi, işyerleri zarar gördü

Düziçi’nde şiddetli rüzgar ağaç devirdi, işyerleri zarar gördü

Düziçi’nde şiddetli rüzgar ağaç devirdi, işyerleri zarar gördü

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kurtuluş Mahallesi Martlar Sokak’ta kuvvetli rüzgarın etkisiyle bir ağaç kökünden sökülerek devrildi.

Devrilen ağaç çevrede maddi hasara yol açarken, park halindeki iki otomobil hafif şekilde zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle bazı iş yerlerinin sundurmalarının da hasar gördüğü öğrenildi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler güvenlik önlemleri alarak devrilen ağacı kaldırdı.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.



Osmaniye 23.01.2026 08:16:00 0
Anahtar Kelimeler: Düziçi’ şiddetli rüzgar devirdi işyerleri zarar gördü

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Bahçeli Osmaniyespor’a El Atmalıdır
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Burdur'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı

2

Düziçi’nde şiddetli rüzgar ağaç devirdi, işyerleri zarar gördü

3

Şehit aileleri ve gaziler Osmaniye’de bir araya geldi

4

Hasanbeyli’de emniyet mensupları kar küredi, vatandaşların yolunu açtı

5

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

6

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 61 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

7

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

8

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ev ve seraları su bastı

9

Ford Otosan Yeniköy Fabrikası Global Lighthouse Network listesine girdi

10

Kemer'de altyapı çalışmaları sürüyor