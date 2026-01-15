İSTANBUL - Dyson'ın 38 milimetre çapında, yeni teknolojilerle donatılmış hafif kablosuz elektrikli süpürgesi Dyson PencilVac, Türkiye'de satışa sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fluffycones temizleme başlığı teknolojisi sayesinde model, temizlik sırasında uzun saçları bile fırça çubuğundan kolayca çıkarıyor, böylece kullanıcılar, başlıktaki saçları kesmek veya çekmek zorunda kalmıyor.

Dyson PencilVac, 2 fırça çubuğunda arka arkaya yerleştirilmiş 4 koniye sahip. Bu koniler zıt yönlerde dönerek temizleme başlığının zeminde süzülmesini sağlıyor. Model hem ön hem de arka tarafta lazer benzeri çift yeşil ışık ile kirleri gözle görülür kılıyor ve kolay bir temizlik sağlıyor.

Koniler kenarlara doğru çıkıntı yaparak, köşelerin temizlenmesini kolaylaştırıyor. Sadece 1,8 kg ağırlığında ve 38 milimetre çapında olan Dyson PencilVac, çift fırça çubuğuyla Dyson'un manevra kabiliyeti en yüksek süpürgesi olarak öne çıkıyor.

Ayrıca model yeni hava sıkıştırmalı hazne tasarımı sayesinde haznedeki hava akışından ayrılan tozu sıkıştırarak 0,08 litre kapasitesinden 5 kat daha fazla toz ve kir tutuyor. Modeldeki yeni hijyenik enjektör tipi hazne boşaltma sistemi, aynı hareketle kapağı temizlerken kiri haznenin derinliklerine itiyor.

Toplamda 60 dakikaya kadar kesintisiz emiş gücü sağlayan değiştirilebilir batarya yuvası, hızlı ve kolay erişim için manyetik şarj yuvası ve başlık saklama bölmesi, ve iki adet hassas mühendislik ürünü başlığıyla Dyson PencilVac temizliği daha pratik hale getiriyor.

Dyson PencilVac, MyDyson uygulamasına bağlanan ilk kablosuz süpürge olarak da kullanıcılara daha fazla kontrol sunuyor. Uygulama aracılığıyla kullanıcılar, ek ayarlara erişebiliyor ve filtrenin ne zaman ve nasıl temizleneceği dahil olmak üzere gerçek zamanlı bakım uyarıları alabiliyor.

Uygulama, Dyson süpürgelerinin bakımı ve en iyi şekilde kullanılması konusunda adım adım rehberlik sağlıyor. Bu, kullanıcıların deneyimini geliştirirken, zaman içinde optimum performans sağlıyor. Ayrıca Dyson PencilVac modelinde temizlik sırasında seçilen güç modunu ve kalan çalışma süresini gösteren bir LCD ekran da bulunuyor.

- Kompakt ölçekte yüksek devirli motor teknolojisi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dyson'ın Kurucusu James Dyson, ürünleri giderek daha küçük ve hafif hale getirirken, performanslarını da önemli ölçüde artırmaya büyük önem verdiklerini belirtti.

Dyson, uzun zamandır sadece 38 milimetre çapında bir elektrik süpürgesi yapmak istediklerini vurgulayarak geliştirdikleri PencilVac'nin tutuş açısından en uygun çapa sahip olduğunu kaydetti.

Model için en güçlü ve en küçük motorlarını geliştirmeleri gerektiğinin altını çizen Dyson, "Motor ne kadar hızlı olursa, o kadar küçük, hafif ve verimli olabilir ve daha az malzeme kullanır. Yeni Hyperdymium motorumuzun çapı sadece 28 mm ve 140 bin devir hızında dönüyor." ifadelerini kullandı.

Dyson, ayrıca bu model için saçları kendi kendine temizleyen yeni bir toz ayırma ve sıkıştırma sistemiyle 4 fırça çubuklu temizleme başlığı ürettiklerini anlattı.

Ters yönde dönen 4 adet fırça çubuğunun ortalarında bulunan iki adet çift hareketli motor ile çalıştığını paylaşan Dyson, böylece her iki tarafın en uç noktasına kadar temizlik yapılabildiğini, zemin üzerinde kayarak, her yönde, hatta yanlara doğru dahi mükemmel temizlik sağladıklarını aktardı.

- Dyson'un en küçük motoruyla en gelişmiş mühendislik

Dyson Teknoloji Direktörü John Churchill de en küçük ve en hızlı elektrikli süpürge motorlarını tasarlamanın kolay olmadığını, motor tasarlamanın, elektroniğin, yazılım ve donanımın kusursuz bir şekilde bir araya getirilmesiyle elde edilen hassas bir entegrasyon olduğunu kaydetti.

İnovasyon ve mühendislikten taviz vermediklerinin altını çizen Churchill, "Yeni bir motor, temizleme başlıklarında yeni bir paradigma ve yeni bir ayırma sistemiyle Dyson PencilVac, bugüne kadarki en gelişmiş mühendislik çalışmalarımızı temsil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.