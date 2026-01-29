İSTANBUL - Dyson, gelişmiş yapay zeka teknolojisine sahip yeni ıslak ve kuru robot süpürgesi "Dyson Spot Scrub Ai"yi kullanıcılarla buluşturdu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, hem ıslak hem de kuru zemin temizliği için tasarlanan Dyson'ın yeni ürünü, engelleri ve kirleri hassas şekilde algılıyor.



Dyson Spot Scrub Ai, yapay zeka destekli nesne tanıma, akıllı navigasyon ve kendini temizleyen ıslak silindir özelliklerini birleştirerek evin her yerinde hijyenik temizlik sağlıyor ve zemin temizliğinde tahminlere dayalı uygulamaları ortadan kaldırıyor.



Ürün, yeşil LED aydınlatma ve yapay zeka görüşü kullanarak yaklaşık 200 tür nesneyi tanımlayabiliyor ve lekeler çıkana kadar tekrar temizlik yapıyor.

Modelde 12 noktalı nemlendirme sistemi temiz ve ısıtılmış su sağlarken, entegre silindir, inatçı lekeleri temizliyor. Islak silindir her dönüşte kendini temizleyerek tüm yüzeyin temiz suyla silinmesine olanak tanıyor. Uzatılabilir silindir, köşelere ulaşmak için 40 milimetre kadar uzayabiliyor. Torbasız hazne ise 10 adet Dyson siklonu kullanarak kuru kirleri hijyenik şekilde boşaltıyor.

LiDAR ve yapay zeka görüntüleme teknolojisiyle evin haritasını çıkaran cihaz, MyDyson uygulaması üzerinden odaları otomatik etiketliyor ve bölgesel temizlik imkanı sunuyor.



Mikrofiber rulo, ısıtılmış antibakteriyel çözelti ve 60 derece suyla yıkanıyor. Sonrasında ise küfle ve koku oluşumunu önlemek için 45 derece sıcak havada kurutuluyor.

Dyson Spot Scrub Ai, markanın internet sitesinde 59 bin 999 liradan satışa sunuldu.



- "Lekeler tamamen yok oluyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dyson Kurucusu James Dyson, mühendislerinin 1990'lardan beri robotik temizleyiciler geliştirdiğini belirtti.

İlk "DC06" modelini 2001'de piyasaya sürdüklerini ve o zamandan itibaren görüntü teknolojisini geliştirmeye devam ettiklerine değinen Dyson, şunları kaydetti:

"Gelişmiş yapay zeka kullanarak lekeleri, döküntüleri ve kalıntıları akıllıca algılayan, tanımlayan ve temizleyen, inatçı lekeleri tespit eden ve bunlar tamamen yok olana kadar tekrar üzerinden geçen bir robot tasarladık. Bu, kararlı, akıllı ve uyarlanabilir bir makine. Islak silindir, dönerken kendini temiz suyla temizleyerek zeminlerinizin lekesiz kalmasını sağlıyor. Halıları süpürüyor, sert zeminleri siliyor ve kendini hijyenik olarak temizliyor. Dyson Spot Scrub Ai robot süpürge ile artık kirin saklanacak yeri yok."



Dyson Baş Mühendisi Jake Dyson da ilk olarak günlük süpürme işini ortadan kaldırmak için robot süpürgeler geliştirdiklerini aktardı.



Robot kategorilerini ıslak ve kuru temizlemeyi bir arada sunan ürünlerle genişlettiklerine değinen Dyson, zemini elle silme ihtiyacını ortadan kaldırdıklarını vurguladı.

Dyson, LiDAR oda tarama teknolojisi ve kamera görüntü sistemlerini bir araya getiren modellerinin zemini süpürürken ve yıkarken lekeleri algılayabildiğini ve engellerin etrafından doğru şekilde geçebildiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Gerçek zamanlı olarak algıladığı kir, yapışkan sıvılar ve lekeler doğrultusunda temizlik yöntemlerini sürekli olarak uyarlıyor. Bir leke algıladığında, robot HD kamerasını kullanarak leke tamamen çıkarılana kadar izliyor ve o bölgede 15 defaya kadar odaklanmış temizlik yapıyor. Bu sırada, temizlik silindiri hareket halindeyken sürekli olarak ısıtılmış temiz suyla yıkanıyor, böylece her alanın lekesiz bir şekilde temizlendiğinden emin olunuyor."

