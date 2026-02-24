İlginizi Çekebilir

Alanya'da trafik güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücülerine ceza
CANiK ve SYS Grup şirketleri "ENFORCE TAC 2026" fuarına katıldı
Hatay Valisi Masatlı, yeniden inşa edilen kütüphanede incelemelerde bulundu
Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı'nın dördüncü dönemi başladı
Antalya Belek Üniversitesi'nde ceket giyme töreni düzenledi
Yapı Kredi'den konsolosluk ve vize işlemlerinde e-imzalı hesap hareketleri dönemi
"Türk mutfağının markalaşma yolculuğunda tarihsel göç süreci öne çıkarılmalı" önerisi
Antalya'da yol kenarında kadın cesedi bulundu
ING Türkiye, Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nda 2025'in dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı
Payas ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

"Eczacımın Dijital Dünyası" etkinliğinde 700 milyon liralık değer üretildi

"Eczacımın Dijital Dünyası" etkinliğinde 700 milyon liralık değer üretildi

İSTANBUL - Lokman Group çatısı altında Lokman Ecza Deposu ve Tane Itriyat tarafından 13'üncü kez düzenlenen "Eczacımın Dijital Dünyası-Değişimin Şifası" etkinliği tamamlandı.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da gerçekleştirilen organizasyon, yaklaşık 1000 katılımcı ve 100'ün üzerinde firmanın katılımıyla 700 milyon liralık ticari hacim yarattı.

Etkinlikte binlerce ürünün tanıtımı ve satışı gerçekleştirilirken, eczacılar ile firmalar arasında kurulan işbirlikleriyle sektörel etkileşim derinleştirildi.

Lokman Ecza Deposu, ilaç dışı ürünlerde Türkiye genelinde eczanelere hizmet veren çeşitli depolardan biri olarak eczacıların sürdürülebilir gelir modelleri oluşturmasına katkı sunmayı hedefliyor. Düzenlenen organizasyon sayesinde yeni ürünler doğrudan eczacıların hizmetine sunulurken, topluma eczacı danışmanlığıyla ulaşan sağlık ürünleri nitelikli bir değer zinciri oluşturuyor.

Etkinlik kapsamında sektörle buluşan "Lokman AI" karakteri ve etkinlik alanından üretilen dijital içerikler organizasyonun teknoloji odaklı yaklaşımını yansıtırken, katılımcılara deneyim odaklı ve yenilikçi bir etkileşim alanı sundu.

Öte yandan, eczacıların mesleki gücünü destekleyen ve sektörü geleceğe taşıyan buluşmayı geliştirerek sürdürmeyi hedefleyen Lokman Group, "Eczacımın Dijital Dünyası 2027" için hazırlıkların başladığını duyurdu.

- "Güçlü bir gösterge"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lokman Group Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Öz, eczacılığı bugünün ihtiyaçlarının ötesine taşıyarak, geleceğin sağlık ekosistemine göre konumlandırdıklarını belirtti.

Organizasyonu, eczacının ticari gücünü, mesleki yetkinliğini ve dijital kaslarını birlikte geliştiren bir dönüşüm platformu olarak kurguladıklarını aktaran Öz, "Yaklaşık 700 milyon liralık ekonomik hacim, Lokman Group olarak bizim açımızdan bir sonuç değil, doğru model ve işbirlikleriyle sektörümüzün nasıl ölçeklenebileceğinin güçlü bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Sektörden gelen güçlü geri bildirimlerin, organizasyonun oluşturduğu güven zeminini ve karşılık bulan modelini net şekilde ortaya koyduğunu vurgulayan Öz, Eczacımın Dijital Dünyası'nın gelecek yıllarda daha fazla uluslararası marka ve iş ortağını kapsayacak şekilde büyütüleceğine de değindi.



Ekonomi 24.02.2026 12:04:08 0
Anahtar Kelimeler: "eczacımın dijital dünyası" etkinliğinde 700 milyon liralık değer üretildi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Sayın Bahçeli’ye Açık Çağrı
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Çukurova'yı Neden Seviyorum?
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Osmaniye’nin Kalbinde Çatlayan Duvarlar: Aile Çökerse Vatan Çöker!
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Alanya'da trafik güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücülerine ceza

2

CANiK ve SYS Grup şirketleri "ENFORCE TAC 2026" fuarına katıldı

3

Hatay Valisi Masatlı, yeniden inşa edilen kütüphanede incelemelerde bulundu

4

Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı'nın dördüncü dönemi başladı

5

Antalya Belek Üniversitesi'nde ceket giyme töreni düzenledi

6

Yapı Kredi'den konsolosluk ve vize işlemlerinde e-imzalı hesap hareketleri dönemi

7

"Türk mutfağının markalaşma yolculuğunda tarihsel göç süreci öne çıkarılmalı" önerisi

8

Antalya'da yol kenarında kadın cesedi bulundu

9

ING Türkiye, Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nda 2025'in dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı

10

Payas ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü