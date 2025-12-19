EFVET genel konferansı Antalya'da düzenlenecek

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Avrupa Mesleki ve Teknik Eğitim Platformu (EFVET) genel konferansının 2026 yılında Antalya'da düzenleneceği bildirildi.

EFVET Türkiye Temsilcisi Onur Arslan, gazetecilere, iki yıllık yoğun hazırlık sürecinin ardından İsviçre'de yapılan oylamada, 18 ülke temsilcisinin oy birliğiyle organizasyonun Türkiye'ye verildiğini açıkladı.

Mesleki eğitiminin Avrupa düzeyindeki en üst düzey çalışma programı kabul edilen etkinliğin, 21-24 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenleneceğini belirten Arslan, organizasyonda 53 farklı ülkeden 700'ün üzerinde eğitim yöneticisi, politika yapıcı ve sektör temsilcisini bir araya getirerek mesleki eğitimdeki yeni stratejilerin ele alınacağını kaydetti.

Türkiye'nin mesleki teknik eğitimde artık sadece izleyen değil, süreci organize eden bir güç haline geldiğini vurgulayan Arslan, bu etkinliğin Türkiye'nin potansiyelini kanıtlamak adına tarihi bir fırsat olduğunu belirtti.



