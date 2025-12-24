Ege Yapı'dan konut ve arsa yatırımlarında uzun vadeli faizsiz finansman avantajı

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - Ege Yapı, yeni yıla özel hayata geçirdiği 60 ay sıfır faizli ödeme kampanyasıyla konut ve arsa yatırımlarında uzun vadeli ve faizsiz finansman avantajı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya, Ege Yapı'nın İstanbul ve İzmir'de devam eden tüm konut projelerinin yanı sıra Ege Yapı Arsa markası altında satışa sunulan portföyü de kapsıyor.

Konut alıcılarının finansmana erişiminin kritik önem taşıdığı bir dönemde, yeni yıla girerken devreye alınan kampanya, faiz maliyetini ortadan kaldırarak alıcılar için öngörülebilir ve sürdürülebilir bir ödeme modeli sunuyor.

Ege Yapı, yeni yıl dönemine özel hayata geçirdiği uygulamayla hem oturum amaçlı talebi hem de uzun vadeli yatırım planlarını desteklemeyi hedefliyor.

Yeni yıla özel sunulan 60 ay sıfır faizli ödeme kampanyası, Kekliktepe, OrmanYaka, Alsancak, The Superior Living-TSL Kordon İzmir, Modernyaka ve Göktürk projelerinin yanı sıra Ege Yapı Arsa Yalova ve Ege Yapı Arsa Kazdağları portföylerinde geçerli olacak.

- Piyasanın değişen koşullarına uyum sağlayan çözümler

Yeni yıl kampanyası kapsamında ödeme modeli, alıcıların nakit akışını zorlamadan yatırım yapabilmesine imkan tanırken, konut ve arsa yatırımlarında toplam maliyetin daha öngörülebilir şekilde planlanmasını sağlıyor.

Ege Yapı'nın güçlü bilanço yapısı ve geniş proje portföyü, bu finansman modelinin sürdürülebilirliğini destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

Nitelikli üretim, doğru konum ve uzun vadeli değer yaratma yaklaşımını koruyan şirket, yılın belirli dönemlerinde hayata geçirdiği finansman kampanyalarıyla piyasanın değişen koşullarına uyum sağlayan çözümler sunmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, gayrimenkul sektöründe alıcıların yılın bu döneminde daha temkinli hareket ettiğini, ancak doğru finansman modellerine açık bir yaklaşım sergilediğini gördüklerini belirtti.

Kabadayı, "Yeni yıla özel olarak hayata geçirdiğimiz 60 ay sıfır faiz kampanyasıyla, nitelikli projelerimizi daha erişilebilir kılmayı ve alıcıların karar süreçlerini desteklemeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.



