Eğirdir Belediye Başkanı Özer, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ISPARTA - Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özer, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği, Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

Oylamanın ardından açıklama yapan Özer, Doğal Yaşam ve Çevre kategorisindeki fotoğrafların dikkatini çektiğini belirtti.



Göllerdeki su seviyesi kaybının bölgeler için ciddi risk oluşturduğunu dile getiren Özer, şöyle konuştu:



"​Doğal yaşamı ve çevreyi çok önemsiyorum. Akdeniz çanağında küresel ısınma ve yağışsızlık ciddi boyutlara ulaştı. Bunun en büyük etkisini maalesef göller bölgesi olarak biz yaşıyoruz. Eğirdir Gölümüz bizim her şeyimiz. Kuraklık nedeniyle su seviyesi belirgin şekilde düşüyor."

Başkan Özer, tüm kurum ve vatandaşlara Eğirdir Gölü'nün korunması için ortak duyarlılık çağrısında bulundu.

- Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.