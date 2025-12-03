Ekobord fibercement paneller, iklimsel koruma ve enerji tasarrufu sağlıyor

İSTANBUL - Ekobord'un TS EN 12467 standardına uygun üretilen fibercement dış cephe panelleri, doğru uygulama teknikleriyle yapıların iklimsel dayanımını artırırken, enerji giderlerinde tasarruf sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iklim koşullarının yapıların enerji tüketimi üzerindeki etkisinin artması nedeniyle dış cephe uygulamaları, estetik unsur olmanın ötesinde sürdürülebilirlik ve işletme maliyetleri açısından önem taşıyor. Ekobord, fibercement dış cephe panelleriyle bu dönüşümde öne çıkıyor. Paneller iklimsel dayanımı artırıyor ve enerji tasarrufu sağlıyor.

Hamurundan boyalı Colorex serisi ise cephe boyama ihtiyacını ortadan kaldırarak uygulama süresini ve toplam maliyeti düşürüyor.

Ekobord paneller rüzgar, yağmur, nem ve sıcaklık dalgalanmalarının yapı kabuğuna etkisini azaltan koruyucu bir cephe yapısı oluştururken, havalandırmalı sistem sayesinde yüzeye gelen ısı ve nemin kontrollü şekilde uzaklaştırıyor.

Paneller, derzlerden giren sınırlı miktardaki suyun panel arkasından süzülerek yapıdan uzaklaşmasına imkan tanıyor.

- 87 çevrime kadar dayanım gösteriyor

Ekobord panelleri don-çözülme, yağmur-kuruma ve ısı döngüsü testlerinde 87 çevrime kadar dayanım gösteriyor. Ürün ayrıca düşük su emme oranı ve yüksek darbe direnciyle uzun ömürlü cephe çözümleri sunuyor.

Havalandırmalı cephe sistemi, panel arkasında oluşan hava boşluğunun yaz aylarında ısı yükünü azaltırken, kış aylarında ise ısı kayıplarını düşüren bir tampon bölge oluşturuyor ve bu da iç ortam sıcaklığının daha dengeli tutulmasına katkı sağlıyor.

İklimlendirme cihazlarının daha düşük güçle çalışmasına olanak tanıyan yapı, yıllık enerji tüketiminde de tasarruf sağlıyor4 ve uzun vadede işletme maliyetlerini azaltıyor.

Colorex serisinin boya gerektirmeyen yapısı ise işçilik ve malzeme maliyetlerinde avantaj sağlıyor.

- Fibercement cephelerde uygulama kalitesi önem taşıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vefa Group Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Güner, fibercement cephelerde uygulama kalitesinin önemine dikkati çekti.

Güner, fibercementin yapıya sağladığı toplam faydanın, uygulama kalitesiyle doğrudan ilişkili olduğun belirtti.

Ekobord panellerin, teknik dayanım değerlerinin ve uzun ömürlü yapısının sayesinde doğru uygulama yöntemleriyle yapıyı iklimsel etkilere karşı güçlendirdiğini aktaran Güner, "Isı–nem dengesine katkı sağlar ve enerji tüketimini azaltır. Fibercement cephelerde elde edilen performansın temel belirleyicisi, kullanılan panel kadar uygulama yönteminin doğruluğudur." ifadesini kullandı.

Güner, malzemenin teknik dayanımının, doğru alt konstrüksiyon seçimi, uygun havalandırma boşluğu bırakılması, su tahliye prensiplerini uygun detay çözümleri ve profesyonel montajla birleştiğinde gerçek etkisini göstereceğine dikkati çekti.

Yanlış ya da eksik uygulanan bir cephede en iyi panelin bile istenen verimi sağlamadığını belirten Güner, "Standartlara uygun bir montaj süreci hem enerji tasarrufunu hem de iklimsel dayanımı doğrudan artırır. Bu nedenle Ekobord'un sunduğu teknik avantajların yapıya tam olarak yansıyabilmesi, ürünle doğru uygulama disiplininin benimsenmesiyle mümkün olur." değerlendirmesinde bulundu.



Ekobord'un uygulama sistemleriyle uyumuna da değinen Güner, şöyle devam etti:

"Ekobord'un yüksek yoğunluklu, lif takviyeli üretim yapısı, düşük su emme oranı, yüksek eğilme dayanımı ve ısı-nem döngülerine karşı kararlılığı sayesinde uygulamada hataya toleransı düşük ama doğru montajla performansı maksimuma çıkan bir cephe sistemi oluşturur. TS EN 12467 standardına uygun bu mekanik dayanım, doğru taşıyıcı sistem seçimi ve doğru havalandırma boşluğuyla birleştiğinde panelin form stabilitesini korumasını sağlar. Hamurundan boyalı Colorex serisi ise uygulama sırasında kesim-delik açma gibi işlemlerde yüzey bütünlüğünü bozmaz, uzun yıllar renk kararlılığını koruyarak bakım ihtiyacını minimize eder. Bu özellikler, özellikle açık renkli cephelerde güneş ve yağmur-kuruma döngülerine karşı ciddi avantaj yaratır."



Güner, Ekobord'un teknik yapısı ve ürün çeşitleri, doğru uygulama prensipleriyle bir araya geldiğinde yalnızca dayanım sağlamadığını, aynı zamanda cepheyi enerji performansı yüksek, uzun ömürlü ve düşük işletme maliyetli bir sisteme dönüştürdüğünü kaydetti.