Eksim Holding

Eksim Holding'in "Genç Enerji İşe Alım Programı"nda yeni dönem başvuruları başladı

İSTANBUL - Eksim Holding'in, genç yetenekleri iş hayatına kazandırmak amacıyla yürüttüğü "Genç Enerji Yeni Mezun İşe Alım Programı" için yeni dönem başvuruları başladı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, üniversite son sınıf öğrencileriyle yeni mezunlara yönelik olarak hazırlanan program, adaylara tam zamanlı işe alım imkanı sunuyor.

Bugüne kadar 265 genç profesyoneli Eksim Holding bünyesinde iş hayatına kazandıran programın başvuruları 28 Şubat'a kadar sürecek.

İlginin yıllar içinde istikrarlı biçimde arttığı programa 2025'te 8 bin genç başvurdu. Program kapsamında geçen yıl işe alınanların şirkette kalma oranı ise yüzde 100'e yakın oldu.

Program kapsamında adaylar, genel yetenek ve İngilizce testleri, video mülakatlar, kişilik envanteri uygulamalarıyla insan kaynakları ve iş birimi görüşmelerini içeren çok aşamalı değerlendirme sürecinden geçiyor. Süreçleri başarıyla tamamlayan adaylar, yaklaşık 5 aylık eğitim sürecinin ardından tam zamanlı olarak Eksim Holding bünyesinde görev almaya başlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksim Holding İnsan Kaynakları Direktörü Fatih Korkut, genç yeteneklerin kuruma kazandırılmasını yalnızca bir işe alım süreci değil, uzun soluklu bir gelişim ve liderlik yolculuğu olarak ele aldıklarını belirtti.

Programla genç profesyonelleri iş hayatına hazırlamaya yönelik bütüncül bir model sunduklarını aktaran Korkut, şunları kaydetti:

"Programla gençlerin potansiyellerini ortaya koyabilecekleri, sorumluluk üstlenebilecekleri ve değer üretebilecekleri bir çalışma ortamı sunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda adayları, geleneksel staj süreçlerinden farklı olarak doğrudan işe alım sürecine dahil ediliyoruz. Böylece gençlerimiz, eğitimlerini tamamlamalarının ardından profesyonel kariyerlerine hızlı bir başlangıç yapma şansına sahip oluyor. Önceki yıllarda yoğun ilgi gören Genç Enerji Programımızın bu yıl da çok sayıda başvuru almasını bekliyoruz. Şimdiden programımıza başvuracak adaylarımıza başarılar diliyoruz."



