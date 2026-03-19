Eksun Gıda "Dünya Un Günü"nü kutladı

Eksun Gıda

Eksun Gıda "Dünya Un Günü"nü kutladı

İSTANBUL - Eksun Gıda Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Abdullah Özkan, 20 Mart Dünya Un Günü kapsamında, unun beslenme açısından önemi, arz güvenliği, sanayi üretimi, ihracat ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirmelerde bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özkan, 20 Mart Dünya Un Günü'nü kutladı.

Türkiye'nin, un ihracatında güçlü konumu ve bu alanda köklü birikimi olduğunu aktararak, Eksun Gıda'nın da işleme kapasitesi, ürün yelpazesi ve ihracat erişimiyle bu yapının temsilcileri arasında yer aldığını belirtti.

Unun medeniyetin kurucu unsurlarından biri olduğuna dikkati çeken Özkan, "Anadolu'nun buğdayla kurduğu köklü ilişki, bugün Türkiye'nin üretim ve ihracat kapasitesine yön veren en güçlü alanlardan birine dönüşmüş durumda. Geçmişte sofranın ve gündelik hayatın merkezinde yer alan un, bugün aynı zamanda sanayi üretiminin, gıda arz güvenliğinin ve dış ticaretin önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Bu yönüyle un sanayisi, tarihsel birikim ile çağdaş üretim gücünün kesiştiği özel bir alan niteliği taşıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin un ihracatındaki liderliğinin arkasında bulunan yapısal güce işaret eden Özkan, bunun yalnızca bir ihracat başarısı olmadığını aynı zamanda buğdayı katma değere dönüştüren güçlü bir sanayi altyapısı, dünya ölçeğinde karşılık bulan bir tedarik kabiliyeti ve kriz zamanlarında dahi küresel gıda akışının korunmasına katkı sunabilen bir devlet ve sektör refleksi olduğunun altını çizdi.

- "Sektörce belirlenen hedefin büyük destekçileri arasındayız"

Jeopolitik gerilimlere rağmen 2025'te gerçekleşen 2,34 milyon tonluk ihracat ve 2026 için Türkiye un sanayisinin 3 milyon ton hedefinin, söz konusu sürekliliği açık biçimde yansıttığını kaydeden Özkan, bu özverili çalışmaların ve sektörce belirlenen hedefin büyük destekçileri arasında olduklarını vurguladı.

Özkan, 2025 boyunca lisanslı depoculuk tarafında attıkları adımlarla depolama kapasitelerini 100 bin ton seviyesine çıkardıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yılı 474 milyon liralık faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) artışıyla tamamlarken, 200'ü aşkın ürün çeşidimiz, 20'den fazla ülkeye uzanan ihracat ağımız ve Sinangil'in 60 yılı aşan birikimiyle üretim standartlarımızı değişen tüketici ihtiyaçlarına uyumlu bir çizgide sürdürdük. Üretim tesislerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji projelerimizde de önemli bir aşamayı geride bıraktık. Toplam 18,9 MW kapasiteli iki ayrı rüzgar enerjisi santrali (RES) projesinin yapımına başladık. Santrallerimizin tamamlanmasıyla tüm üretim süreçlerimizde yenilenebilir kaynaklardan elde edilen temiz enerjiyi kullanacağız."



Ekonomi 19.03.2026 13:42:15
Anahtar Kelimeler: eksun gıda "dünya un günü"nü kutladı

İlginizi Çekebilir

1

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, "Çocuk gülerse dünya güler" iftar programına katıldı

2

Adana'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı

3

Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

4

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay'da iftar programında konuştu:

5

Antalya'da ölü caretta caretta sahile vurdu

6

Isparta'da firari hükümlü yakalandı

7

Isparta'da tarihi Ulu Cami, bayram namazıyla yeniden ibadete açılacak

8

GÜNCELLEME - Mersin'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi

9

Adana'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

10

Isparta'da üç otomobilin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı