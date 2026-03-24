Eksun Gıda "Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma" kampanyasının paydaşları arasında bulunuyor

İSTANBUL - Eksun Gıda, Tarım ve Orman Bakanlığınca, Sağlık Bakanlığı koordinesinde yürütülen "Tam Buğday Ekmeğini Yaygınlaştırma" kampanyasında yeni ekmek standartlarının belirlenme sürecinin paydaşları arasında yer alıyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, pilot çalışmalarda ilk il olarak belirlenen Konya'daki kampanya kapsamında birçok kuruluşla çalışmalar yapılırken, yeni ekmek için Eksun Gıda Konya Fabrikasında da AR-GE ve deneme çalışmaları yürütüldü.



Bakanlık yetkililerinin gözetimi ve koordinasyonunda yaklaşık 1,5 yıl süren çalışmalar boyunca üretim denemeleri, reçete optimizasyonu, kalite analizleri ve standardizasyon testleri gerçekleştirildi.



Projeyle ekmeğin sağlıklı hale getirilmesi ve fırınlarda satılan beyaz ekmeklerin en az yüzde 40 oranında tam buğday unu içermesi hedefleniyor. Ekmeğe koyu rengini veren kavrulmuş malt ununun kesinlikle kullanılmaması da planlanıyor.



Pilot uygulama sürecinin ardından yeni ekmeğin kamu kurumlarının yemekhanelerinde kullanılması ve ardından Türkiye genelinde yaygınlaştırılması bekleniyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksun Gıda Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Abdullah Özkan, bakanlık tarafından "büyük bir titizlikle" hazırlanan kampanyanın, insan sağlığı açısından bir dönüm noktası olduğunu belirtti.



Özkan, "Eksun Gıda olarak Tarım ve Orman Bakanlığı liderliğinde yürütülen süreçte bilgi birikimimiz ve insan kaynağımızla yeni ekmeğin geliştirilme çalışmalarında yer aldık. Böylesine önemli bir projede katkı sağlamamız için bize bu fırsatı veren bakanlık yetkililerine ve çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

