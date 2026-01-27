İlginizi Çekebilir

Türkiye satrançta "yetenek merkezi" haline geldi
Eksun Gıda ve Selçuk Üniversitesi'nden işbirliği
Adana'da temizlik işçisi parkta bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortumda bir kişi yaralandı
GÜNCELLEME - Antalya'da etkili olan fırtına ve hortum bazı ev, sera ve araçlara zarar verdi
GÜNCELLEME - Alanya'da 7 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı
Antalya'da etkili olan fırtına ve hortum bazı ev, sera ve araçlara zarar verdi
Antalya'da tohum ve tohumculuk sektörü konuşuldu
Antalya'da 45 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Süper Amatör Lig'de Akdeniz Belediyespor, Binevler Spor'u 4-1 yendi

Eksun Gıda ve Selçuk Üniversitesi'nden işbirliği

Eksun Gıda ve Selçuk Üniversitesi

Eksun Gıda ve Selçuk Üniversitesi'nden işbirliği

İSTANBUL - Eksun Gıda, Selçuk Üniversitesi ile akademik işbirliği kapsamında protokol imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işbirliğiyle Eksun Gıda'nın Konya'da bulunan fabrikasında, AR-GE ve inovasyon süreçlerinin geliştirilmesi, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve sektör odaklı akademik çalışmaların desteklenmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda Selçuk Üniversitesi ile imzalanan stratejik protokol, üniversite ve sanayinin birlikte çalışmasına yönelik somut adımlar içeriyor.

Protokol, AR-GE projeleri, teknik danışmanlık, tez çalışmaları, laboratuvar ve altyapı olanaklarının paylaşımı gibi pek çok alanda ortak çalışma fırsatları sunarken, öğrencilerin iş hayatına kazandırılmasını da kapsıyor. Uzun soluklu proje, hem sektörel gelişim hem de toplumsal fayda odaklı bir işbirliği modeli sunuyor.

İmzalanan protokolle Selçuk Üniversitesi Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile TÜBİTAK, AB ve San-Tez gibi ulusal ve uluslararası destek programlarına yönelik projeler geliştirilmesi, lisans ve lisansüstü tez çalışmalarının sektörel ihtiyaçlara entegre edilmesi ve akademik danışmanlık süreçlerinin desteklenmesi planlanıyor.

Öğrencilere uygulamalı eğitim, staj ve saha destekli öğrenme imkanları sunan programlar da protokol kapsamında yer alıyor. Şirket, geleceğin mühendislerini iş dünyasına donanımlı şekilde hazırlayarak sektöre uzun vadeli kazanımlar sağlamayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksun Gıda Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Abdullah Özkan, imzalanan protokolün üniversite-sanayi işbirliğinin güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Protokolün iki kurumun birlikte AR-GE, inovasyon ve teknoloji geliştirmelerinin yanı sıra sektöre yetişmiş insan kaynağı kazandırmayı amaçladığını aktaran Özkan, şu değerlendirmede bulundu:

"Sanayinin gelişimi teknoloji yatırımıyla birlikte bu teknolojiyi doğru anlayan, yöneten ve dönüştürebilen insan kaynağıyla mümkün hale geliyor. Selçuk Üniversitesi ile yaptığımız stratejik işbirliği, genç mühendis adaylarının yetkinliklerini geliştirmeleri, sahaya dokunan projelerde yer almaları ve gerçek üretim süreçlerini deneyimlemeleri açısından da önemli fırsatlar sunuyor."



Ekonomi 27.01.2026 12:02:13 0
Anahtar Kelimeler: eksun gıda ve selçuk üniversitesi'nden işbirliği

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Parkomat Sistemine Ağırlık Verilmeli
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Türkiye satrançta "yetenek merkezi" haline geldi

2

Eksun Gıda ve Selçuk Üniversitesi'nden işbirliği

3

Adana'da temizlik işçisi parkta bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı

4

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortumda bir kişi yaralandı

5

GÜNCELLEME - Antalya'da etkili olan fırtına ve hortum bazı ev, sera ve araçlara zarar verdi

6

GÜNCELLEME - Alanya'da 7 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı

7

Antalya'da etkili olan fırtına ve hortum bazı ev, sera ve araçlara zarar verdi

8

Antalya'da tohum ve tohumculuk sektörü konuşuldu

9

Antalya'da 45 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

10

Süper Amatör Lig'de Akdeniz Belediyespor, Binevler Spor'u 4-1 yendi