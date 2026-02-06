Elbistan'da 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler anıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremde hayatını kaybedenler kabirleri başında anıldı.



"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden ikincisinin merkez üssü olan Elbistan ilçesinde, afette hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi.

Elbistan Asri Mezarlığı'nda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Daha sonra "1001 Hatim"in duasının yapıldığı etkinlikte, mezarlara karanfil bırakıldı.

Programa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, Kaymakam Muhammet Fatih Demirel, Belediye Başkanı Erkan Gürbüz ile vatandaşlar katıldı.