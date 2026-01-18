Elektrik kesintisi nedeniyle evine çıkamayan yaşlı kadının yardımına itfaiye koştu

Osmaniye’de elektrik kesintisi nedeniyle oturduğu binaya geri çıkamayan yaşlı kadın, itfaiye ekiplerinin yardımıyla güvenli şekilde evine ulaştırıldı.

Olay, Rahime Hatun Mahallesi 9053 Sokak’ta meydana geldi. Aşağıya indiği sırada elektriklerin kesilmesi nedeniyle binasına geri çıkamayan Canset Gözükara için 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi. İhbar üzerine Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri adrese sevk edildi.

Tekerlekli sandalyede bulunan yaşlı kadın, iki itfaiye eri eşliğinde merdivenlerden taşınarak ikinci kattaki evine güvenli bir şekilde çıkarıldı. O anlarda bir kadın komşunun el feneriyle ekiplere ışık tutarak yardımcı olduğu görüldü.

Evde oğlu ile birlikte yaşadığı öğrenilen Canset Gözükara’nın, oğlunun da rahatsız olması nedeniyle yardım edemediği ve bu nedenle itfaiyeden destek istendiği belirtildi. Gözükara ve mahalle sakinleri, duyarlı müdahaleleri dolayısıyla itfaiye ekiplerine teşekkür etti.