Osmaniye'de elektrik kesintisi nedeniyle iki farklı inşaatta iskelelerde mahsur kalan 2 işçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay, sabah saatlerinde Fakıuşağı Mahallesi’nde meydana geldi. Birbirine yaklaşık 200 metre mesafede bulunan 7 katlı iki ayrı inşaatta dış cephe sıvası yapan işçiler, elektrik kesintisi nedeniyle 5 ve 6’ncı katlar arasında bulunan iskelelerde mahsur kaldı. Elektriklerin uzun süre gelmemesi üzerine işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araç üzerindeki itfaiye merdivenini uzatarak iskelelerde mahsur kalan işçileri güvenli bir şekilde aşağıya indirdi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen işçiler, hızlı ve güvenli müdahaleleri dolayısıyla itfaiye ekiplerine teşekkür etti. 



Osmaniye 25.12.2025 11:42:00 0
Anahtar Kelimeler: Elektrik kesintisi nedeniyle iskelelerde mahsur kalan işçileri itfaiye kurtardı

