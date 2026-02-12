İlginizi Çekebilir

Eminevim'e IRBA'dan uluslararası ödül

İSTANBUL - Eminevim, Islamic Retail Banking Awards (IRBA) 2025 kapsamında "Türkiye'de En İyi İslami Faizsiz Tasarruf ve Finans Kurumu" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl Pakistan'da 11'incisi düzenlenen IRBA ödül töreninde, Eminevim'in 35 yıllık başarı hikayesi uluslararası katılımcılarla paylaşıldı.

Küresel ölçekte bankalar ve finans kuruluşlarının değerlendirildiği organizasyonda verilen ödül, Eminevim'in İslami finans alanındaki konumu ve başarısını bir kez daha tescilledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eminevim Genel Müdürü Murat Ayyıldız, Islamic Retail Banking Awards gibi uluslararası bir platformda ödül alarak Türkiye'yi temsil etmenin kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Ayyıldız, herhangi bir başvuru yapmadan, organizasyonun bağımsız jürisi tarafından doğrudan aday gösterilerek ödüle layık görüldüklerinin altını çizerek, "Türkiye'de doğan bir model uluslararası alanda referans gösteriliyor. Bu, Eminevim'in dünyadaki saygınlığını, finans sektöründeki öncü konumunu ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

Eminevimin, kuruluşundan itibaren faizsiz tasarruf finansmanını insan hayatına dokunan bir anlayışla ele aldığını vurgulayan Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Adalet ve paylaşım ilkeleriyle şekillenen bir sistem inşa etti. Bugün bu yaklaşımımızın takdir edilmesi, ne kadar doğru bir yol izlediğimizi bir kez daha teyit etti. Önümüzdeki dönemde de etik değerlerimizden ödün vermeden, tasarruf kültürünü yaygınlaştırmaya ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz."



