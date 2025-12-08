Emisyonsuz araçlar için şarj istasyonları da yenilenebilir enerjiye yöneliyor

ANTALYA - AYŞE YILDIZ - Avrasya E-Mobilite Derneği Başkanı Haluk Sayar, Türkiye'de yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjinin şarj istasyonlarında kullanımının yaygınlaşmasının emisyonsuz araçlar için önemli olduğunu söyledi.

Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği (IAEE) Orta Doğu ve Orta Asya (MECA) Konferansı Düzenleme Komitesi Başkanı Sayar, Antalya'da düzenlenen Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "IAEE MECA 2025 Konferansı"nda AA muhabirine, enerjide dönüşümün önemli olduğunu belirtti.

Fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye dönüşümün olduğunu anlatan Sayar, elektrikli araç teknolojisinin öneminin bu noktada ortaya çıktığını ifade etti.

Elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının yüzde 45 civarında olduğunu kaydeden Sayar, "Bunu arttırmamız mümkün. Zaten elektrikli araçların da buradaki rolü bu amaçla önem kazanıyor. Elektrikli araçların emisyonsuz olmasını istiyorsak elektrikli araçların şarjında, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmalıyız. Bu yüzden de enerji dönüşümünde elektrikli araçlar birebir önemli faktör oluşturuyor." diye konuştu.

Sayar, elektrikli araçların yoğun kullanılmasının enerjiye talebi de artıracağına dikkati çekerek, trafikte 375 bin civarında elektrikli araç olduğunu ve bunun henüz enerji tüketiminde oransal olarak büyük bir miktara denk gelmediğini vurguladı.

Trafikte 2030'larda elektrikli araç sayısının 1,5 milyona ulaşacağını dile getiren Sayar, "Elektrikli araçların kullanımı yakın zamanda katlanarak gidecek. Çok daha fazla elektrikli aracı yollarda göreceğiz. Bunun da anlamı çok fazla enerji tüketmeye de sebep olacak ve şu anda oransal olarak pek bir şey ifade etmese de yakın zamanda elektrikli araçların toplam tüketimde payı önemli oranlara gelecek." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye, elektrikli araçların payında AB'nin önüne geçti"

Elektrikli otomobil satışlarının artarak devam ettiğini belirten Sayar, şunları söyledi:

"Kasımda satılan her 100 aracın 18'i elektrikli, 9'u da dizel yani elektrikli araçlarda dizel araçların satışının iki katına çıktık. Bu tabii ki sevindirici bir gelişme. Dünyada çok hızlı ilerliyor. Özellikle Çin başı çekiyor. Çin, bu alana çok büyük yatırım yapıyor, dünyanın en büyük elektrikli araç üretici ülkesi aynı zamanda. Fakat hemen arkasından Avrupa Birliği (AB) geliyor. AB, pandemiden sonra özellikle son 1-2 senedir yavaşlama eğiliminde. Türkiye olarak elektrikli araçların payında oransal olarak AB ortalamasının da önüne geçtik."

Sayar, elektrikli araçların yanında diğer önemli alanın şarj altyapısı olduğuna işaret ederek, akaryakıt istasyonları nasıl içten yanmalı motorlu araçlarda gerekliyse elektrikli araçlar için de şarj istasyonlarının gerekli olduğunu anlattı.

Yıl sonuna kadar 40 bin şarj soketi kapasitesine ulaşılmasının beklendiğini, yaygınlaşmanın oldukça hızlı devam ettiğini vurgulayan Sayar, şunları kaydetti:

"Türkiye'de, 40 bine yakın şarj soketi kapasitesine ulaşacağız yakın zamanda. Şarj istasyonlarının da yenilenebilir enerji kullanılması önemli. Bu sayede tamamen emisyonsuz olarak otomobilleri yollarda görmeye devam edeceğiz. Bazı işletmeciler, elektrikli araçların şarj ettiği elektriği direkt yenilenebilir enerji kaynaklarından temin ediyor. Hidro kaynaklarımızdan üretilen yenilenebilir enerji oransal olarak en yüksek. Arkasından rüzgar ve üçüncü sırada güneş enerjisi. Sonra da biyokütle, biyoenerji geliyor yenilenebilir enerji kaynakları olarak."

Türkiye'de yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriği kullanan şarj istasyonlarının yaygınlaştığını aktaran Sayar, yenilenebilir enerji kaynak belgesi olan istasyonlarda araçların şarj edilmesinin önem kazanacağını sözlerine ekledi.