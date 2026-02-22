İlginizi Çekebilir

Saimbeyli ilçesinde zabıta ekiplerince denetim yapıldı
MEMLEKET SOFRASI - Çullama
Endüstriyel ısıtma sistemleri Isparta'dan dünyaya ulaşıyor
Antalya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki çalışmaları inceledi
Isparta'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman "Vefa İftarı"nda konuştu:
Hatay merkezli rüşvet ve kaçakçılık operasyonunda 26 zanlı tutuklandı
Mersin'de masa tenisi eğitim alanına 88 yaşındaki sporcunun adı verildi
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Endüstriyel ısıtma sistemleri Isparta'dan dünyaya ulaşıyor

Endüstriyel ısıtma sistemleri Isparta

Endüstriyel ısıtma sistemleri Isparta'dan dünyaya ulaşıyor

ISPARTA - YALÇIN ÇELEN - Isparta'da geliştirilen endüstriyel ısı kazanları, dünyanın farklı coğrafyalarında tarımsal üretim ve toplu yaşam alanlarının ısıtılmasında kullanılıyor.

Isparta'daki Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan ENORPA Enerji isimli fabrikada, tarımsal üretimin yıl boyunca sürdürülebilmesi için seralarda kullanılan ısıtma altyapısına yönelik mühendislik çözümler geliştiriliyor.

Burada üretilen endüstriyel kazanlar toplu yaşam alanlarının planlı ısıtılmasını sağlarken konut ısınması ve sıcak su kullanım ihtiyacına da çözüm sunuyor.

Fabrikanın kurucu ortaklarından Makine Mühendisi Bulut Güneş, AA muhabirine, fabrikada sıcak su ve buhar kazanları geliştirdiklerini söyledi.

Ürettikleri kazanların özellikle örtü altı yetiştiricilik, tarımsal ısıtma sahasında kullanıldığını belirten Güneş, "Orta Asya, Orta Doğu, Rusya, Kuzey Afrika, Arap Yarımadası ve Avrupa’da anahtar teslim ısıtma projeleri yapıyoruz." dedi.

Mevsim dışı tarımsal üretimin arkasında ısıtma teknolojilerinin önemli rol oynadığını vurgulayan Güneş, kış aylarında insanların domates, salatalık ve çilek gibi ürünleri tüketebilmesinin sebeplerinden birinin seraların ısıtılması olduğunu, yaptıkları ürünlerin bu sürece katkı sağladığını dile getirdi.

İhracat odaklı çalıştıklarını ifade eden Güneş, "Yapmış olduğumuz ürünlerin yüzde 80’i ihracat pazarlarına gidiyor. Bu ihracatlar sayesinde daha nitelikli pazarlara ulaşmak için çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Sistemlerin yalnızca tarımda değil toplu yaşam alanlarında da kullanıldığını anlatan Güneş, şöyle konuştu:

"Özellikle Rusya gibi çok soğuk ülkelerde 2 bin ila 5 bin konuttan oluşan mahallelerin toplu ısıtılmasında kurmuş olduğumuz enerji santralleri kullanılıyor. Üretilen sıcak su hem ısınma hem kullanım suyu olarak değerlendiriliyor. Şu anki hedefimiz Amerika kıtasına açılmak ve daha nitelikli pazarlara ürünlerimizi ulaştırmak."

- "Aktif olarak devam eden TÜBİTAK projelerimiz bulunuyor"

Güneş, dört makine mühendisinin girişimiyle kurulan işletmenin büyüme sürecinde kamu desteklerinden yararlandığını aktararak, "Birçok KOSGEB projesi tamamladık. Teknoloji Transfer Ofisi destekleriyle projeler geliştirdik. Aktif olarak devam eden TÜBİTAK projelerimiz bulunuyor." dedi.

Isparta ve Karaman'da üç farklı bölgede faaliyet gösterdiklerini kaydeden Güneş, yaklaşık 75 kişilik bir istihdam oluşturduklarını, mühendis, idari ve üretim kadrolarıyla çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Güneş, sanayi arsa tahsisi ve nitelikli personel yetiştirilmesine yönelik yatırımların artırılmasının sektörün gelişimi açısından önemli olduğunu sözlerine ekledi.



Yurt Dünya 22.02.2026 12:09:22 0
Anahtar Kelimeler: endüstriyel ısıtma sistemleri ısparta'dan dünyaya ulaşıyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Ayırmadan, Ayrıştırmadan…

Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Çukurova'yı Neden Seviyorum?
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

İsteseniz de İstemeseniz de: Özümüze Dönüyoruz!
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Saimbeyli ilçesinde zabıta ekiplerince denetim yapıldı

2

MEMLEKET SOFRASI - Çullama

3

Endüstriyel ısıtma sistemleri Isparta'dan dünyaya ulaşıyor

4

Antalya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

5

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki çalışmaları inceledi

6

Isparta'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

7

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman "Vefa İftarı"nda konuştu:

8

Hatay merkezli rüşvet ve kaçakçılık operasyonunda 26 zanlı tutuklandı

9

Mersin'de masa tenisi eğitim alanına 88 yaşındaki sporcunun adı verildi

10

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi