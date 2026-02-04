"Engel Tanımayan Şefler" Antalya'da buluştu

ANTALYA - Antalya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tüm Aşçılar ve Miksolojistler Derneği (TAMDER) işbirliğiyle "Engel Tanımayan Şefler" buluşması gerçekleştirildi.

Antalya Valiliği himayesinde Antalya Spor Salonu'ndaki buluşmada, özel gereksinimli bireyler, kentteki ünlü şeflerle yemek yaptı.

Yemek yapılan tezgahları gezerek şef ve özel gereksinimli bireylere başarılar dileyen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlik sayesinde birlikte olmanın, birlikte üretmenin ve empati kurmanın kıymetinin görüldüğünü ifade etti.

Bakanlık olarak özel gereksinimli bireylere ilişkin ciddi projeler yürüttüklerini dile getiren Koçoğlu, "Onlara özel hizmet verdiğimiz kamplarımız var. Paralimpik spor dallarında da çok ciddi madalyalar elde ediyoruz. Özel gereksinimlilerin ünlü şeflerle yemek yapması öz güvenlerini ve birlikte nasıl hareket edebiliriz duygusunu geliştiriyor. Katılan şeflere ve gençlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da organizasyonun engellilerin kendilerine güvenlerini artıracağını belirtti.

Gürhan, özel gereksinimli gençlerin kendilerine güvenmesi ve inanmasının, hayatın içine katılmasının önemine dikkati çekerek, sosyal etkinliklerle bunu sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.