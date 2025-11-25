Enuygun.com'dan Anadolu Üniversitesi öğrenci ve çalışanlarına kampanya

İSTANBUL - Enuygun.com, Anadolu Üniversitesi öğrencileri ve personeline özel kampanya başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcıların "anadolu.edu.tr" uzantılı e-posta adresleriyle sisteme giriş yapmaları yeterli olacak.

Kullanıcılar, tanımlanan otobüs bileti indirim kodunu şirketin mobil uygulamasında ödeme sayfasındaki "indirim kodunu kullan" alanına yazarak aktive edebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun.com Otobüs İş Geliştirme Müdürü Furkan Ayyıldız, Türkiye'nin farklı şehirlerinde öğrenim gören binlerce üniversite öğrencisi ve akademik personelin, ulaşım için otobüs biletini tercih ettiğini belirtti.

Özellikle öğrencilerin bütçelerini zorlamadan seyahat edebilmeleri için Anadolu Üniversitesi ile işbirliğine imza attıklarını aktaran Ayyıldız, "Bu kampanya sayesinde öğrenciler ve üniversite çalışanları, sadece birkaç adımda biletlerini daha uygun fiyata alabilecek. Enuygun.com olarak gençlerin hayatını kolaylaştıran, ulaşımı daha erişilebilir hale getiren projelere imza atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Özkay da öğrencilerinin ve çalışanlarının hayatını kolaylaştıracak projelere önem verdiklerini kaydetti.

İşbirliğinin, şehirler arası ulaşım gibi temel bir ihtiyaca doğrudan katkı sağlayarak hem öğrencilerin hem de akademik-idari personelin bütçesini rahatlatacağını vurgulayan Özkay, "Öğrencilerimizin eğitim yolculuklarına destek olmak ve onların sosyal yaşamlarını daha erişilebilir kılmak bizim için büyük değer taşıyor. Bu tür işbirliklerini artırarak sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.