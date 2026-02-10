İlginizi Çekebilir

Kepez'de Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi düzenlendi
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Hindistan'ı 1-0 yendi
Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Selimefendigil, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Mersin'de çöp biriktirilen evden ruhsatsız silah ve 115 bin lira çıktı
TT Ventures girişim hızlandırma programı PİLOT'un 14. dönem başvuruları başladı
NetWork kış sezonu için kürk dokulu dış giyim seçkisini tanıttı
Türkiye Açık Para Golf Turnuvası, Antalya'da başladı
Aksu'da "Atık Yönetimi ve Sıfır Atık" eğitimi düzenlendi
Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Mersin'de bakliyattan hazırlanan ürün ve yemekler sergilendi

Erdemir MUGEM'in gemi sacını üretiyor

Erdemir MUGEM

Erdemir MUGEM'in gemi sacını üretiyor

İSTANBUL - OYAK şirketi Erdemir, Türk donanması envanterindeki en büyük gemi olması planlanan Milli Uçak Gemisi Projesi'nde (MUGEM) çelik ihtiyacını karşılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yassı çelik üreticisi olarak 61 yıldır faaliyet gösteren Erdemir, levha ürünlerindeki yetkinliğiyle savunma sanayisinin projelerine katkı sunmayı sürdürüyor.

Erdemir, MUGEM kapsamında ihtiyaç duyulan yaklaşık 40 bin ton gemi sacının üretimini üstleniyor. Proje hazırlıkları kapsamında Sedef ve Sefine tersaneleriyle tedarik anlaşmaları imzalanırken, planlanan levhaların ilk parti sevkiyatı ocak ayı sonunda üretici firmalara teslim edildi.

MUGEM'in inşasında kullanılacak çelikler, Erdemir'in levha haddehanesinde imal ediliyor. Ana hammadde olarak doğrudan demir cevheri kullanan şirket, kaliteyi üretim sürecinin başından itibaren tasarlayarak çeliğin kimyasal kompozisyonundan mekanik performansına kadar her aşamada kontrol sağlıyor.

- Yüksek tokluk ve mukavemet değerleriyle üretiliyor

Proje için üretilen çelik ürünleri, kaynaklanabilirlik ve şekillendirilebilirlik özelliklerinin yanı sıra yüksek tokluk ve mukavemet değerleriyle öne çıkıyor.

Açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı verilerine atıfta bulunularak MUGEM hakkında teknik detaylara da yer verildi.

Buna göre, MUGEM sınıfı uçak gemisi uzunluğunun 285 metre, genişliğinin 72 metre, draftının 10,1 metre ve deplasman ağırlığının 60 bin tonun üzerinde olması planlanıyor.

Mürettebat kapasitesi yaklaşık 800 kişi olarak belirlenen geminin, Türk Donanması'nın en büyük savaş gemisi TCG Anadolu L-400 amfibi hücum gemisinden daha büyük olması öngörülüyor.

Projenin tamamlanmasıyla Türkiye'nin, 60 bin ton veya daha fazla deplasmana sahip büyük uçak gemilerini bağımsız olarak tasarlayıp inşa edebilen 5'inci ülke olması hedefleniyor.

Tamamlandığında Türk Donanması envanterindeki en büyük gemi olması planlanan proje, Türkiye'nin savunma kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan stratejik yatırımlar arasında yer alıyor.









Ekonomi 10.02.2026 14:45:21 0
Anahtar Kelimeler: erdemir mugem'in gemi sacını üretiyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Bahçeli’nin Haberi Var mı Acaba?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Kardeşlik Alayları Yeniden Kuruluyor: 9 Şubat’ın Tarihi Kodları
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Kepez'de Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi düzenlendi

2

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Hindistan'ı 1-0 yendi

3

Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Selimefendigil, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

4

Mersin'de çöp biriktirilen evden ruhsatsız silah ve 115 bin lira çıktı

5

TT Ventures girişim hızlandırma programı PİLOT'un 14. dönem başvuruları başladı

6

NetWork kış sezonu için kürk dokulu dış giyim seçkisini tanıttı

7

Türkiye Açık Para Golf Turnuvası, Antalya'da başladı

8

Aksu'da "Atık Yönetimi ve Sıfır Atık" eğitimi düzenlendi

9

Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

10

Mersin'de bakliyattan hazırlanan ürün ve yemekler sergilendi