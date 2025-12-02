Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig maçları Alanya'da başladı

ANTALYA - Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi maçları, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.
Atatürk Spor Salonu'ndaki organizasyonda, Gaziantep Polisgücü, Metpack Alanya Yıldızları, Selçuklu Belediyespor, Volkan Group Spor Kulübü, Kutlubey Okulları Amasya Gençlik Spor Kulübü, Suruç Hokey Spor Kulübü, Kartepe Belediye Spor Kulübü, Gaziantep Doruk Spor Kulübü, Gaziantep Hokeygücü yer alıyor.
Ligin ilk gün maçlarında Selçuklu Belediyespor, Gaziantep Doruk'u 12-3, Kutlubey Okulları Amasya Gençlik, Suruç Hokey'i 6-5, Volkan Group, Kartepe Belediye'yi 8-3, Metpack Alanya Yıldızları da Gaziantep Hokeygücü'nü 6-4 mağlup etti.
Günün ikinci maçlarında ise Volkan Group, Gaziantep Hokeygücü'nü 14-0, Gaziantep Polisgücü, Gaziantep Doruk'u 6-3, Selçuklu Belediyespor, Kutlubey Okulları Amasya Gençlik'i 16-8, Kartepe Belediyesi de Suruç Hokey'i 11-9 yendi.
2025-2026 Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi 1. Etap maçları, 6 Aralık'a kadar devam edecek.