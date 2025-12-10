İlginizi Çekebilir

Adana'da 5 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
ON Dijital Global Brand Awards'ta "Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası" seçildi
İskenderunspor'da hedef üst sıralara tırmanışı sürdürmek
Dokumapark'ta çocuklar hem eğlendi hem portakal topladı
Görme engelli müzik öğretmeni, melodilerle öğrencilerine ilham oluyor
Eşarj yeni şarj istasyonunu İzmir'de açtı
Adana'da kaçak içki ve etil alkol operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
GÜNCELLEME - Mersin'de "Tam Ölçekli Radyasyon Acil Durum Tatbikatı" yapıldı
Yeşilay Antalya Şubesi üyeleri, gönüllülerle buluştu
Adana'da sulama kanalına devrilen minibüsteki 18 kişi yaralandı

Eşarj yeni şarj istasyonunu İzmir'de açtı

Eşarj yeni şarj istasyonunu İzmir

Eşarj yeni şarj istasyonunu İzmir'de açtı

İSTANBUL - Enerjisa Enerji'nin yüzde yüz iştiraki olarak faaliyet gösteren elektrikli araç şarj ağı operatörü Eşarj'ın İzmir'deki yeni istasyonu, 15. Türkiye Enerji Zirvesi'nde gerçekleştirilen canlı bağlantıyla hizmete açıldı.

Yeni şarj istasyonunun açılışı, İstanbul'da gerçekleştirilen 15. Türkiye Enerji Zirvesi'nde yer alan Eşarj standından, İzmir'in Aliağa ilçesindeki yeni "DC hızlı istasyona" canlı bağlantıyla yapıldı.

Etkinlik, Eşarj Genel Müdürü Yakup Aydilek, Eşarj yöneticileri, Aliağa istasyonu için oy kullanan müşteriler, sektör temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Şirket, "Lokasyon Öner" projesi kapsamında, 12 binden fazla müşteriden gelen önerilerin değerlendirilmesiyle yeni şarj istasyonunun lokasyonunu belirledi.

Bu kapsamda, 180 kilovat (kW) gücündeki yeni hızlı şarj istasyonunu İzmir'in Aliağa ilçesinde kullanıma sunan şirket, aynı zamanda kentin giderek artan elektrikli araç şarj istasyonu ihtiyacına da karşılık verdi.

- "Yenilenebilir enerjiyle güçlü şarj altyapısı"

Eşarj Genel Müdürü Yakup Aydilek, canlı bağlantının gerçekleştirildiği etkinlikte yaptığı konuşmada, büyüyen şarj altyapılarını planlarken en önemli yol göstericilerinin, müşterilerinden gelen gerçek saha içgörü ve beklentiler olduğunu söyledi.

Bu anlayışla geliştirdikleri "Lokasyon Öner" projesi sayesinde yatırımlarını doğrudan kullanıcı taleplerine göre şekillendirme fırsatı elde ettiklerini vurgulayan Aydilek, "Uygulamada en yüksek talep alan noktalardan biri olan İzmir Aliağa'daki yeni istasyonumuzu hizmete açmak, müşterilerimizle birlikte oluşturduğumuz bu ortak aklın güzel bir sonucu." diye konuştu.

Aydilek, elektrikli araç kullanıcılarının yolculuklarını kolaylaştıran, hızlı, güvenilir ve her noktada aynı kaliteyi sunan bir şarj deneyimi oluşturmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Veri odaklı yönetim yaklaşımımız, yüksek hızlı şarj teknolojilerine yaptığımız yatırımlar, akıllı şarj çözümlerimiz ve sürekli yenilenen mobil uygulamamız bu hedef doğrultusunda şekilleniyor. Tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan altyapımızla yalnızca hızlı ve erişilebilir bir şarj ağı sunmakla kalmıyor, Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sağlayarak daha sürdürülebilir bir geleceğin inşasında da aktif rol üstleniyoruz.

Aliağa'daki yeni istasyonumuz bu vizyonun somut bir yansıması. Elektrikli mobilitenin geleceğini teknoloji, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde müşterilerimizle birlikte şekillendirmeye devam ederken, Türkiye'nin enerji dönüşümünde kritik bir rol üstlenmekten büyük gurur duyuyoruz."



Ekonomi 10.12.2025 11:55:41 0
Anahtar Kelimeler: eşarj yeni şarj istasyonunu izmir'de açtı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Osmaniye’nin Altın Yılları ve Bir Vali Portresi
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da 5 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

2

ON Dijital Global Brand Awards'ta "Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası" seçildi

3

İskenderunspor'da hedef üst sıralara tırmanışı sürdürmek

4

Dokumapark'ta çocuklar hem eğlendi hem portakal topladı

5

Görme engelli müzik öğretmeni, melodilerle öğrencilerine ilham oluyor

6

Eşarj yeni şarj istasyonunu İzmir'de açtı

7

Adana'da kaçak içki ve etil alkol operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

8

GÜNCELLEME - Mersin'de "Tam Ölçekli Radyasyon Acil Durum Tatbikatı" yapıldı

9

Yeşilay Antalya Şubesi üyeleri, gönüllülerle buluştu

10

Adana'da sulama kanalına devrilen minibüsteki 18 kişi yaralandı