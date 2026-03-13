İlginizi Çekebilir

14 Mart’ta hekimlerden mesaj: “Başka bir sağlık sistemi mümkün”
Adana'da şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı
Vodafone FLEX'ten 5G uyumlu cihazlar için kampanya
Akdeniz Üniversitesinde lösemi ve lenfoma hastalarına yüzde 95 başarıda tedavi imkanı
Eşine yardım ederek başladığı mobilya imalatında ustalaşarak kendi atölyesini kurdu
Tarihi Kaleiçi'nde esnaf ile turizmciler iftarda buluştu
Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezinde 1000'den fazla kişiye ortez-protez hizmeti verildi
Antalya'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Glokomda erken tedavi körlüğü yüksek oranda önlüyor
Toroslar EDAŞ'tan Hatay’da enerji altyapısına güçlendirme yatırımı

Eşine yardım ederek başladığı mobilya imalatında ustalaşarak kendi atölyesini kurdu

Eşine yardım ederek başladığı mobilya imalatında ustalaşarak kendi atölyesini kurdu

Eşine yardım ederek başladığı mobilya imalatında ustalaşarak kendi atölyesini kurdu

BURDUR - HALE PAK - Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan Yasemin Aktaş, eşine yardımcı olmak için başladığı mobilya imalatında ustalaşarak kendi atölyesini kurdu.

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü mezunu Aktaş, evlendikten sonra aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla dolap imalatçısı eşine yardım etmeye başladı.

Aktaş, ilk başta dolap çekmecelerinin arkasını çivileyerek işi öğrenmeye çalıştı. Daha sonra inşaatlara gitmeye başlayan Aktaş, eşinin yaptıklarını izleyerek ve ona yardım ederek işi öğrendi ve evinin yanında kendi atölyesini kurdu.

6 yıldır kendi işini yapan Aktaş, mutfak dolabı, vestiyer, yüklük, genç odası ve çalışma masası gibi mobilyalar üretiyor.

Yasemin Aktaş, AA muhabirine, evlendikten sonra dolap imalatı yapan eşine yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

Eşinin desteğiyle mobilya üretiminde belirli bir seviyeye geldikten sonra kendi atölyesini kurmaya karar verdiğini anlatan Aktaş, "Bazı el aletlerim var. Onlarla birlikte sektörde üretmeye çalışıyorum. Şu an müşterilerim 'Sen gel, fikir konusunda daha çok destek oluyorsun.' diyorlar. Eşim de bana çok destek oluyor. Sabırlı bir şekilde bana bilmediğim noktaları öğretti." diye konuştu.

Aktaş, "Girdiğim ortamlarda hiç kadın olmuyor. Çekinerek, tedirgin olarak gidiyorsun ortama ama müşterinin kafasında çizdiği resmi gerçekleştirdiğimde o mutluluğu görmek çok güzel." ifadesini kullandı.



Yurt Dünya 13.03.2026 14:23:20 0
Anahtar Kelimeler: eşine yardım ederek başladığı mobilya imalatında ustalaşarak kendi atölyesini kurdu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

İlginize Layık Olacağız
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

14 Mart’ta hekimlerden mesaj: “Başka bir sağlık sistemi mümkün”

2

Adana'da şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı

3

Vodafone FLEX'ten 5G uyumlu cihazlar için kampanya

4

Akdeniz Üniversitesinde lösemi ve lenfoma hastalarına yüzde 95 başarıda tedavi imkanı

5

Eşine yardım ederek başladığı mobilya imalatında ustalaşarak kendi atölyesini kurdu

6

Tarihi Kaleiçi'nde esnaf ile turizmciler iftarda buluştu

7

Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezinde 1000'den fazla kişiye ortez-protez hizmeti verildi

8

Antalya'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

9

Glokomda erken tedavi körlüğü yüksek oranda önlüyor

10

Toroslar EDAŞ'tan Hatay’da enerji altyapısına güçlendirme yatırımı