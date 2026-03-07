İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - Osmaniye'de piliç kesimhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Osmaniye'de piliç kesimhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Adana'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Hatay'da çocuklar için teravih namazı sonrası etkinlik düzenlendi
Amed Sportif Faaliyetler-Serikspor maçının ardından
Milli judoculardan Ümitler Avrupa Kupası'nda 2 madalya
Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
Antalya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Eşine yardım için başladığı ayakkabı tamirciliğinde usta oldu

Eşine yardım için başladığı ayakkabı tamirciliğinde usta oldu

Eşine yardım için başladığı ayakkabı tamirciliğinde usta oldu

ADANA - ÖMER FANSA - Adana'da yaşayan 45 yaşındaki Serap Göydeniz, çırak bulamayan eşine yardım için başladığı ayakkabı tamirciliğinde usta oldu.

Üç çocuk annesi Göydeniz, 11 yıl önce ayakkabı tamirciliği yapan eşinin çırak bulamaması ve bulduklarının da performansından memnun kalmaması üzerine ona yardımcı olmaya karar verdi.

Göydeniz, eşinin de kendisine destek vermesiyle ekmek teknelerinin yolunu tuttu.

Eşi Halil Göydeniz'den ayakkabı tamirciliğinin inceliklerini öğrenen Göydeniz, bu konuda her geçen gün kendini geliştirerek ustalaştı.

Kocasının artık gönül rahatlığıyla dükkanı emanet ettiği Göydeniz, müşterilerle ilgilenip ayakkabı tamiri yapıyor.

- "Eşim sayesinde çok güzel bir iş sahibi oldum"

Serap Göydeniz, AA muhabirine, eşinin çırak bulamamasıyla çok çalıştığını ve eve geç saatlerde döndüğünü söyledi.

Eşine bir nebze olsun yardımcı olabilmek amacıyla bu işe girdiğini anlatan Göydeniz, "Eşim sayesinde çok güzel bir iş sahibi oldum. Mesleği güzel öğrendim. İyi ki de gelmişim, iyi ki de böyle bir mesleğe sahip olmuşum. Eşimin her zaman destekçisiyim. Her zaman yanındayım." diye konuştu.

Göydeniz, mesleğe ilk başladığında biraz zorlandığını, eşinin yardımı ve sabrı sayesinde işin inceliklerini öğrendiğini ifade etti.

Yıllar sonra öğrendiği işi çok sevdiğini belirten Göydeniz, şunları kaydetti:

"Eşim işini çok seviyordu, aşıktı ben de öyle oldum. Gerçekten sevilecek bir işmiş. Bayanlar yapamaz diye bir şey yok, istedikten sonra her şey başarılır. Dükkana 2-3 sene boyunca geldim gittim. Ben de çok tedirgindim acaba yapabilir miyim diye ama artık eşim bana dükkanı bırakıp gidiyor. Hiçbir şekilde ne tedirginlik, heyecan, hiçbir olumsuzluk yok. Müşterilerle bayağı bir samimi oldum. Herkes beni tanıyor, biliyor, çok da rahatım."



Eğitim 7.03.2026 14:32:53 0
Anahtar Kelimeler: eşine yardım için başladığı ayakkabı tamirciliğinde usta oldu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

İran Başaracak
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

GÜNCELLEME - Osmaniye'de piliç kesimhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

2

Osmaniye'de piliç kesimhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

3

Adana'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

4

Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

5

Hatay'da çocuklar için teravih namazı sonrası etkinlik düzenlendi

6

Amed Sportif Faaliyetler-Serikspor maçının ardından

7

Milli judoculardan Ümitler Avrupa Kupası'nda 2 madalya

8

Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

9

Antalya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

10

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı