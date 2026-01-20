Eskişehir’e atanan Vali Erdinç Yılmaz’a veda

İçişleri Bakanlığı’nın son kararnamesiyle Eskişehir Valiliği’ne atanan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, düzenlenen törenle kente veda etti. Vali Yılmaz için valilik binası önünde gerçekleştirilen uğurlama töreninde duygusal anlar yaşandı. Görevde bulunduğu 5 yıl 7 aylık sürenin ardından Osmaniye’den ayrılan Vali Erdinç Yılmaz, kendisini uğurlamaya gelenlere hitap ederek helallik istedi; konuşması sırasında zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. “Ben bugünü hiç düşünmemiştim.” diyerek konuşmasına başlayan Vali Yılmaz, “Ama gönlümü burada bırakıyorum. Memleketimden, yuvam bildiğim Osmaniye’mize veda ediyoruz. Ama biliniz ki her zaman aklımda fikrimde Osmaniye ve Osmaniyeli hemşerilerim olacak. Kararname çıktığında Osmaniye olduğunda çok mutlu olmuştum. İyi ki gelmişim, şehitlerin yiğitlerin diyarına. Vatan, bayrak ve Allah sevgisinin en yücelerde olduğu bu memlekete hizmet etmenin gururunu mutluluğunu yaşadım. Asla unutmam, unutamam, zaten memleketim. Biz burada zor günler yaşadık, deprem, sel, yangınlar yaşadık. Asırların en büyük felaketi depremi yaşadık. Ama bir olduk beraber olduk kardeş olduk. Büyüklerime evlat olduk, yaşıtlarıma kardeş olduk, küçüklerimiz baba olarak gördü. Evet, sizden biri oldum hep. Hep içinizden biri olmaya gayret gösterdim. Cenabı Allah’a binlerce şükürler olsun ki ben böyle bir gururu, mutluğu yaşadım. Tabi ki bana bu gururu, mutluluğu yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza minnettarım. Sonsuz gururumuz, çok kıymetli hemşerimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey’e bize destekleri için, yol açtığı için, hep destek olduğu için doğup büyüdüğüm bu topraklarda valilik yapmamıza yol açtığı için minnettarım, şükranlarımı, saygılarımı arz ediyorum. Kıymetli hemşerilerim, deprem oldu evler yıkıldı. Hatırlarsınız hep ‘Çok güzelsin Osmaniye’m” yazardım. Depremden sonra çok azalttım. Dedim ki Osmaniye’mizin yıkılan binalarını ayağa kaldıralım, yine çok güzelsin Osmaniye’m diyeyim. Evet, binlerce konutları, işyerlerini bitirdik ve Osmaniye’miz kendine geldi. Artık yine çok güzelsin Osmaniye’m seni çok seviyorum. Ne mutlu bana sizin gibi dostlarım kardeşlerim oldu. Sizleri çok seviyorum Osmaniye’m. Ayrılık veda zor, bu Osmaniye’m olunca daha çok zor.” diye konuştu.

Vali Erdinç Yılmaz, “Ben sizden ayrılamam ama ayrılmak zorundayım. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Allah’a emanet olun. Hoşça kalın. Hakkınızı helal edin, hoşça kalın” diyerek veda etti.

Vali Yılmaz, Valilik binası önünde toplanan protokol üyeleri, personel ve kendisini uğurlamaya gelen vatandaşlarla tek tek vedalaştıktan sonra, alkışlar, sevgi gösterileri ve dualarla yeni görev yerine uğurlandı.