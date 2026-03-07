İlginizi Çekebilir

Evde çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

Osmaniye'de 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evde bulunan çok sayıda eşya zarar gördü. Yangın, merkez Rauf Bey Mahallesi Doktor Devlet Bahçeli Bulvarı 1. Etap’ta bulunan bir binanın 5’inci katındaki dairede çıktı. Daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile birlikte sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken, gerekli soğutma çalışmaları da tamamlandı. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, dairede bulunan çok sayıda eşyanın yanarak zarar gördüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.



Osmaniye 7.03.2026 13:19:00 0
