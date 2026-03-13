İlginizi Çekebilir

EY Türkiye Vergi Maratonu 2026'nın başvuru dönemi açıldı

İSTANBUL - Ernst & Young (EY) Türkiye'nin gelecek nesil vergi profesyonellerini keşfetmek ve kariyer fırsatları sunmak amacıyla düzenlediği EY Türkiye Vergi Maratonu 2026 yarışması için başvurular başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 10'uncusu düzenlenecek ve başvuruların 9 Nisan'a kadar devam edeceği yarışmanın birincisi, Türkiye'yi küresel çapta gerçekleştirilecek "EY Young Tax Professional of the Year" yarışmasında temsil etme fırsatı yakalayacak.

Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etme ve kariyer fırsatlarının yanı sıra finalistlere para ödülünün de sunulduğu yarışmaya, 3 ve 4. sınıf lisans ve yüksek lisans öğrencileri veya lisans ve yüksek lisans eğitiminden 2024-2025 yıllarında mezun adaylar başvurabilecek.

Yarışmada finale kalan adaylar, EY Türkiye’de staj imkanı için değerlendirilecek ve şirketin Vergi Bölümü profesyonelleriyle birebir çalışma fırsatı bulabilecek.

Yarışmanın jüri üyeleri arasında EY Türkiye Vergi Bölümü Başkanı Erkan Baykuş, EY Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı, Uluslararası Vergilendirme Hizmetleri Lideri Ateş Konca, EY Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı Elif Akkaranfil'in yanı sıra Türkiye'deki şirketlerden üst düzey yöneticiler ve vergi profesörleri yer alacak.

Jüri değerlendirmeleri sonrası belirlenecek finalistler, final sunumlarını yapmaya hak kazanacak. Mayıs ayında düzenlenecek ödül töreninde ise dereceye giren yarışmacılar ödüllerini alacak.

- "Gençler için değerli bir fırsat"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ateş Konca, yarışmasının vergi alanında kariyer hedefi olan gençler için değerli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Yarışma ile vergi alanındaki genç yetenekleri keşfetmeyi ve vergi dünyasına kazandırmayı hedeflediklerini aktaran Konca, şunları kaydetti:

"EY Türkiye olarak, gençlerin kariyerine katkı sağlamak ve kariyer yolculuklarında onlara yol göstermek, önceliklerimiz arasında yer alıyor. EY Türkiye Vergi Maratonu ile gençlere ülkemizi yurt dışında temsil etme fırsatı sunuyor, yarışma esnasında ve sonrasında ulaşacakları vergi uzmanlarıyla kariyerlerinde yeni bakış açılarına sahip olmalarına yardımcı oluyoruz. Öğrenci ya da yeni mezun fark etmeksizin vergi alanında kariyer sahibi olmak isteyen genç yetenekleri EY Türkiye Vergi Maratonu'nda aramızda görmekten memnuniyet duyacağız."



