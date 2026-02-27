EY Türkiye'de üst düzey atama

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - EY Türkiye Danışmanlık Bölümü Şirket Ortaklığı ve İş Gücü Danışmanlığı Liderliği görevine Ülker Day atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uluslararası danışmanlık, denetim, güvence, kurumsal finansman, strateji ve vergi hizmetleri şirketi Ernst & Young (EY), Türkiye'deki üst yönetim kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Ülker Day, bu ay itibarıyla EY Türkiye Danışmanlık Bölümü Şirket Ortaklığı ve İş Gücü Danışmanlığı Liderliği görevine getirildi.

İş gücü, insan kaynakları ve organizasyon danışmanlığı alanlarında uzun yıllara dayanan deneyime sahip Day, firmanın insan odaklı dönüşüm vizyonuna liderlik edecek.

EY Türkiye, bu atamayla söz konusu vizyonunu güçlendirirken, iş dünyasına sunduğu uzun vadeli değer önerisini daha da ileri taşımayı hedefliyor.

İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu Day, kariyerine bir yazılım şirketinde kalite yönetimi fonksiyonunda başladı. Sonrasında bir telekomünikasyon şirketinde, organizasyonel gelişim ekibinde ve entegrasyon sürecinde İnsan Kaynakları Proje Yöneticisi olarak kritik dönüşüm projelerinde görev alan Day, 2016-2026 yılları arasında ise küresel bir danışmanlık firmasında İnsan ve Organizasyon Yönetimi Danışmanlığı süreçlerine liderlik etti.

EY bünyesine katılmadan önce Şirket Ortağı olarak görev alan Ülker Day, organizasyonel yapı tasarımı, insan kaynakları dönüşümü, iş gücü planlama, geleceğin çalışma hayatı, İK süreçleri tasarımı, yetkinlik ve kariyer modellemesi gibi birçok alanda farklı sektörlerdeki projelerde aktif rol aldı.



